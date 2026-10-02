Salida de Bruce Mac Master de la ANDI y crecimiento económico

Tras 12 años en el cargo, Bruce Mac Master presentó su renuncia a la Presidencia de la ANDI, el gremio empresarial más importante del país. Su salida se dio después de varios días de tensión con el Gobierno Nacional y antes de que la junta directiva del gremio se reuniera para definir su futuro. La noticia abrió una discusión nacional que los panelistas también abordaron en Hora 20. Además, analizaron las propuestas del Proyecto Colombia en materia de crecimiento económico, un tema de la mayor pertinencia para la coyuntura que está atravesando el país.

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Lo que dijeron los panelistas

Ricardo Ávila, economista, columnista, analista de El Tiempo, y consultor, sotuvo que “finalmente la preocupación de fondo tras el episodio de la ANDI es si esta administración está preparada para trabajar con quienes piensan distinto. La diversidad hace parte de la democracia y de la pluralidad”.

“En Colombia, más que en otros países, los gremios forman parte de la institucionalidad. La gran parte de los impuestos de renta los pagan las empresas. En el resto del mundo occidental es exactamente al revés”, explicó Ávila.

Juan Sebastián Galán, director el investigador principal del Grupo de Instituciones y Desarrollo Humano de Fedesarrollo, señaló que “en Colombia en los últimos años se ha echado a perder la institucionalidad que permitía coordinar al sector privado con las entidades públicas y algunas organizaciones sociales. Es fundamental recuperar esa institucionalidad y potenciarla”.

“Estamos perdiendo muchos jóvenes en el tránsito del bachillerato a la universidad lo que limita las posibilidades de ingreso al mercado laboral formal. El Estado debería pensar en un sistema de acompañamiento para el tránsito de los estudiantes hacia la universidad para que no deserten”, puntualizó.

Alejandra Corchuelo, gerente de Protección Social e Inclusión Productiva Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que “la inclusión financiera no es excluyente de los grandes proyectos del país. Si bien uno necesita la fuerza y el capital de las grandes empresas en Colombia. Los pequeños productores no necesitan subsidios para subsistir, sino que les enseñen a leer el mercado”.

También puso el énfasis en la educación y en los perfiles que están requiriendo las empresas en Colombia. “Hay que pensar más en formación dual. Esta es una conversación que está muy activa. Tener la capacidad de formar técnicos y tecnólogos casi al nivel de los doctorados, como sucede en Alemania”, indicó Corchuelo.

José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, consultor y abogado, lamentó la renuncia de Bruce Mac Master. “Hay que reconocer en el doctor Bruce un talante muy democrático durante estos 12 años. Creo que lo hizo bastante bien, especialmente en los últimos cuatro años. Fue un gran crítico del gobierno Petro, pero también se sumó para defender alguna propuesta puntual”, anotó Riveros.

También se refirió a las dificultades que tienen las pequeñas empresas para acceder a ayudas financieras. “Una de las barreras que más nos encontrábamos con las empresas pequeñas en Bogotá era que muchas de ellas no tenían un producto financiero para recibir las ayudas. Hay que tratar de apoyar a las fintech, porque eso también va a ayudarles a las empresas”, explicó Riveros.

Juan Esteban Lewin, jefe de Redacción de la edición América Colombia, se preguntó por el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el sector privado. “Mi pregunta no sólo es qué va a pasar con la ANDI, sino qué va a pasar con los demás gremios. En Colombia hay centenares de gremios y cuando el Gobierno es capaz de interceder en el gremio más fuerte, que es la ANDI, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con el gremio de los arroceros?” advirtió Lewin.

“Siempre es muy difícil leer a este gobierno en el sentido en que no hay muchas comunicaciones y las que hacen son muy cortas. A nosotros nos ha tocado mirar otras fuentes para entender lo que que quiere decir”, agregó