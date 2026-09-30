Análisis: coalición de gobierno y acercamientos al FMI

analizar las disputas en la coalición de gobierno, las diferencias entre Salvación Nacional y el Centro Democrático, los efectos de estas fricciones en la gobernabilidad y la conformación de fuerzas políticas para las elecciones regionales del 2027… Además, abordaremos los acercamientos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el futuro de la política fiscal.

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Lo que dijeron los panelistas

José Miguel de la Calle, abogado, columnista y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, sostuvo que “Salvación Nacional y el Gobierno le están apostando a aumentar su poder de cara a las elecciones regionales del 2027, para pasar de cuatro senadores a tener un liderazgo superior”.

Además, analizó el Presupuesto General de la Nación. “Sincerar la situación fiscal es positivo, pero desde afuera siento que se ve un poco generoso el que no se haya exigido en paralelo el recorte presupuestal que se iba a hacer”, advirtió De la Calle.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, se refirió al profundo déficit fiscal que tiene Colombia. “Estamos con un déficit mensual de 10 billones de pesos, esto coincide con la modificación del presupuesto General de la Nación que tiene un endeudamiento entre 100 y 150 billones de pesos. Necesitamos esa plata del crédito del FMI”, anotó Restrepo.

Además, indicó que el FMI podría brindar múltiples alternativas para Colombia. “El FMI también está hecho para solventar situaciones de déficit comercial. Según los datos del Dane, las importaciones se dispararon en julio. Habrá que ver qué sucede con ese indicador”, anotó Restrepo.

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, se refirió a las diferencias con el partido Salvación Nacional. “Nuestra coalición es con el Gobierno y más allá del Gobierno, con Colombia. Lo que sí nos gustaría es que ojalá que los integrantes de esa coalición no vivan permanentemente golpeándonos. Nosotros no estamos metiéndonos con Salvación Nacional, bastante trabajo tenemos ya”, sostuvo el congresista.

Tambiénse refirió al estado de las finanzas públicas. “Sin duda alguna, estamos esperando la Ley de Rescate Fiscal. Nosotros queremos acompañar al Gobierno con estos recortes. Esto tiene que tener un plan de cuatro años para que en 2030 ojalá escuchemos al ministro de Hacienda hablar de un superávit fiscal”, explicó el congresista.

María Lucía Villalba, senadora del Nuevo Liberalismo, se refirió a las elecciones del 2027. “Las dinámicas políticas regionales son muy distintas a las dinámicas regionales. Sin duda, desde el Nuevo Liberalismo haremos un esfuerzo para presentar una visión de centro que no se atrinchere”, dijo Villalba.

“El hecho de que el FMI haya realizado una evaluación no significa que se haya aprobado un crédito. Sin embargo esta visita es muy importante, para estabilizar la economía”, explicó la congresista.