Semanas para pensionarse con reforma pensional si es hombre o mujer: así sería equivalencia en años

El congresista hizo un llamado urgente para rechazar lo que denominó "la expropiación silenciosa del futuro pensional".

El sistema pensional en Colombia es una prestación económica que tiene como objetivo brindar una protección a todos los afiliados frente a la vejez o diferentes eventualidades como lo podría ser invalidez o fallecimiento de la persona.

Para acceder a la pensión por vejez en nuestro país se tienen ciertos criterios, como lo son la edad mínima y el número de semanas cotizadas. Sin embargo, con la llegada de diferentes cambios normativos, se han realizado una serie de ajustes que han beneficiado a las mujeres.

De acuerdo a Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones), los requisitos para poder pensionarse por vejez, en el caso de los hombres, son haber cumplido los 62 años de edad, mientras que las mujeres deben cumplir los 57 años, así como haber cotizado 1.300 semanas, las cuales equivalen a 26 años de aportes.

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Eso sí, tenga en cuenta que a partir de este año (2026) comenzará a regir la reducción gradual de semanas cotizadas para las mujeres; de acuerdo a la reforma, la misma que no está aprobada y aún se encuentra en revisión, este cambio tiene la finalidad de equilibrar las brechas de género al momento de acceder a una vejez digna.

Según confirmó la administradora pública de pensiones, el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. Este proceso ya inició con 1.250 semanas para 2026 y se reducirá año tras año hasta alcanzar las 1.000 semanas en 2036.

Es importante señalar que, a pesar de las modificaciones realizadas al sistema, la edad mínima de pensión para las mujeres no obtuvo ningún ajuste, manteniéndose en los 57 años de edad.

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¿Cómo funciona el sistema pensional en Colombia?

Según Protección S.A. (que es una de las principales administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) en Colombia), el afiliado cada mes debe hacer una aportación del 16% de su salario. Esto, claro, como lo determina la ley colombiana.

En caso de trabajar con una empresa, el empleador deberá asumir el 12%, mientras que el trabajador deberá hacer un aporte del 4% para completar en su totalidad el porcentaje estipulado.

En el caso de que la persona sea independiente, la cotización del porcentaje corre en su totalidad por su cuenta.

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¿Cuáles son los tipos de pensiones que existen en Colombia?

En Colombia existen 3 tipos de pensiones que son avalados por cualquiera de los dos fondos de pensiones que están establecidos para poder cotizar, y serían los siguientes:

Pensión por vejez: Al momento en que el afiliado termine su vida laboral, tiene derecho a reclamar la mesada siempre y cuando la persona haya cumplido los requisitos para poder pensionarse, que serían tener la edad establecida por la ley (hombres 62 años - mujeres 57 años) y de semanas cotizadas (mínimo 1.300), esto en el caso del fondo público.

Mientras que en el privado se recibe el resultado del ahorro que haya acumulado durante la etapa laboral junto a los rendimientos que ese dinero le haya generado, y la puede reclamar a cualquier edad.

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Sin embargo, tiene que tener en cuenta que puede solicitarla cuando disponga de un capital suficiente para financiar una pensión igual al 110% de un salario mínimo legal vigente.

Pensión por invalidez: En caso de que el afiliado haya quedado en condición de invalidez que haga que la persona pierda el 50% o más de la capacidad física o mental para laborar o cualquier otra causa diferente a una enfermedad laboral.

En el caso del fondo público, la persona podrá acceder a esta prestación siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que podrá verificar con la entidad directamente.

Pensión de sobrevivencia: En este caso, el pago mensual le llegará a las personas que sean beneficiarias según la ley en el caso de que el cotizante o pensionado fallezca.

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