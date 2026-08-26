“Es triste que las regiones con más pobreza tienen más hallazgos fiscales con el PAE”: Contraloría

En el programa La Luciérnaga de Caracol Radio estuvo Giovanni Rodríguez, contralor delegado de educación, cultura, ciencia y deporte quien hizo un balance de los hallazgos que han encontrado en estos diferentes temas.

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Sobre el PAE:

“La Contraloría ha hecho un ejercicio donde hemos estado en los 32 departamentos del país, tuvimos la posibilidad de vigilar cerca de 18 millones de pesos que se ejecutaron en el programa de alimentación escolar a nivel nacional, y pues detectamos una serie de irregularidades, cerca de doscientos hallazgos frente al tema”, indicó el contralor delegado.

Agregó que se detectó cerca de 287 mil millones de daño fiscal, daños en todas las regiones del país. “Es triste que las regiones más pobres del país, entiéndase en algunos casos la región Pacífico, región Caribe, regiones que tienen altos niveles de pobreza, al final resultan siendo las regiones que más hallazgos generan dentro del programa de alimentación escolar”.

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FOMAG:

“Fomag es tal vez uno de los sujetos de control con mayor riesgo fiscal del Estado. En los últimos cuatro años ha logrado acumular cerca de setecientos mil millones de pesos en hallazgos fiscales, es una suma cuantiosísima, y sobre todo que por medio están los intereses y los derechos de los maestros, entiéndase, pago de cesantías, pago de pensiones, pago de prestaciones sociales, y al final, también la salud del magisterio. Se hizo un seguimiento permanente al nuevo modelo de salud desde dos mil veinticuatro, donde logramos advertir y alertar que por primera vez se empezó a interrumpir la prestación médico asistencial y la entrega de medicamentos”, evidenció el retraso en la entrega de medicamentos a los docentes, cuando el plazo mínimo es de 70 días, en ocasiones superaban los 100 días.

Deportes:

“Detectamos cerca de setenta y cuatro mil millones de hallazgos fiscales en estos cuatro años. Más o menos como doce mil millones corresponden a infraestructura deportiva. Vigilamos los Juegos Nacionales y Paranacionales los que se hicieron en el Eje Cafetero, allí detectamos más o menos 3.300 millones de pesos en hallazgos fiscales y emitimos también un proceso que se trasladó a la Contraloría de Barranquilla que fueron 10.800 millones por los fallidos panamericanos de Barranquilla los que se iban a hacer en el 2027, el famoso contrato con PanamSports que no se llevó a cabo”.

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