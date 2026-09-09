Abogado explica decreto de porte de armas en Colombia: ¿en qué casos aplica legítima defensa?
El abogado penalista Felipe Caballero, experto en política criminal, conversó con La Luciérnaga a propósito del levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...