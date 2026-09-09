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10 sep 2026 Actualizado 03:54

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Abogado explica decreto de porte de armas en Colombia: ¿en qué casos aplica legítima defensa?

El abogado penalista Felipe Caballero, experto en política criminal, conversó con La Luciérnaga a propósito del levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

Si cumple requisitos legales para adquirir arma de fuego, podrá hacerlo sin inconvenientes: Experto

Si cumple requisitos legales para adquirir arma de fuego, podrá hacerlo sin inconvenientes: Experto / Image taken by Mayte Torres

Si cumple requisitos legales para adquirir arma de fuego, podrá hacerlo sin inconvenientes: Experto
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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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