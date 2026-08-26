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Contraloría destaca recuperación de Hidroituango y avances del metro de Bogotá

Luis Fernando Mejía, contralor delegado para la Infraestructura, estuvo en La Luciérnaga de Caracol Radio para hablar acerca de la labor de control, vigilancia y advertencia que hacen en las grandes obras del país.

Recuperación de Hidroituango

Mencionó que una buena noticia es que, gracias al trabajo de Empresas Públicas de Medellín, se logró recuperar Hidroituango, lo que “evitó un apagón en Colombia”, pues en el 2022 era “un proyecto siniestrado”.

Incluso, destacó que el funcionamiento de cuatro de las ocho turbinas permite el funcionamiento del sistema interconectado nacional.

Agregó que esperan que en diciembre de 2026 entren en funcionamiento dos turbinas más en Hidroituango, y para 2028 las últimas dos.

Avances en el metro de Bogotá

Señaló que la Contraloría hace seguimiento al metro de Bogotá desde 2023 y mencionó que actualmente el proyecto tiene un avance del 82%.

Sin embargo, hizo una advertencia porque, según lo que identificaron en el análisis de riesgo, las fechas de prueba y la de entrada en funcionamiento del metro de Bogotá podrían no cumplirse.

“El proyecto debería entrar en fase de prueba en septiembre de 2027. Si no se refuerzan los esfuerzos, es probable que esa fecha no se cumpla y, por ende, la fecha de entrada en operación”. indicó.

Procesos de la Contraloría para emitir alertas

Contó que lo primero es hacer el seguimiento: si se encuentra una irregularidad se emite una alerta. Si es demasiado grande, se advierte a los gestores sobre esos riesgos.

Tras ello, el gestor fiscal debe evaluar riesgos, pero si no atiende las advertencias, ahí entra la auditoría para ejercer control fiscal.

Escuche la entrevista completa aquí: