“Me enamoré del jazz a los 16 años”, expresó Kike Santander durante el FestiJazz 2026

Kike Santander, compositor y productor, conversó con Gabriel Delascasas para La Luciérnaga a propósito del FestiJazz 2026 que se leva a cabo en Mompox, Bolívar.

Santander explicó el origen histórico del jazz y la relevancia que ganó este género al poder vincularse con otros tipos de música.

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Iniciando con la entrevista, comentó lo siguiente para contextualizar a este tipo de melodía musical:

“(El jazz) nació de la cultura afroamericana, pero tiene gospel y muchos elementos de la música europea, pero también es una forma de expresión porque tiene, intrínsecamente, una libre expresión donde hay improvisación (e) interacción libre entre los músicos”.

Argumentó que, en general, el jazz se ha ido expandiendo desde hace mucho tiempo por el rock, la música clásica, la música electrónica y todo lo relacionado con el dance. Por eso, explicó que no hay género musical que no adopte al jazz, porque incluso se encuentra el jazz folclórico.

Igualmente, Santander compartió su experiencia con el género: “Yo me enamoré del jazz desde (que) tenía unos 16 años, y ahí quedé (cautivado) de las opciones de libertad expresiva”.

En el desarrollo del tema, Kike Santander compartió su punto de vista acerca de cómo se involucra el jazz en otros tipos de música, específicamente en el regional mexicano; aquí en Colombia, música popular.

Dentro de la música regional, Santander recalcó que, como tal, no ha escuchado casi nada dentro del género; sin embargo, mencionó a un exponente: “Carín León tiene blues, porque el jazz también tiene un elemento muy fuerte del blues”.

“Me parece a mí que él es uno de los pioneros que han abierto un camino para ponerle más música de calidad al género regional”, agregó el compositor.

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Escuche aquí la la entrevista completa a el compositor y productor Kike Santander en La Luciérnaga: