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Contraloría advierte que deuda del sistema de salud podría superar los $58 billones a cierre de 2025

Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el Sector Salud de la Contraloría General de la República, advirtió que la salud atraviesa una de las situaciones financieras más complejas de los últimos años. Así lo señaló, luego de entregar un balance de los hallazgos identificados durante el periodo de vigilancia del organismo.

Según explicó en La Luciérnaga, la Contraloría realizó múltiples auditorías e informes para establecer qué estaba ocurriendo detrás de la crisis del sistema. El funcionario aseguró que los resultados evidenciaron un deterioro financiero que también termina afectando directamente la prestación de los servicios a los pacientes.

Niño señaló que para 2024 la deuda ya superaba los $45 billones y estimó que, al cierre de 2025, podría haber alcanzado más de $58 billones.

Deuda del sistema de salud podría superar los $58 billones

La cifra representa uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno, especialmente por las dificultades de flujo de recursos que enfrentan diferentes actores del sistema.

Frente a este panorama, el funcionario destacó que el Gobierno ha anunciado una inyección cercana a $10 billones para intentar atenuar la crisis.

Contraloría vigilará destino de los $10 billones anunciados

Para Niño Carrillo, la Contraloría puede tener un papel importante en el seguimiento de esos recursos y en determinar si realmente llegan a los puntos donde pueden generar un mayor impacto.

“La Contraloría puede ser muy útil en términos de garantizar que esos 10 billones de pesos realmente impacten” en los lugares donde se generen mayores beneficios, explicó.

Entre las áreas que consideró prioritarias mencionó la compra de medicamentos y el fortalecimiento de la red pública de salud, especialmente en las regiones donde esta constituye la principal o única oferta disponible para los ciudadanos.

Contraloría identificó más de $11 billones en posibles responsabilidades fiscales

El contralor delegado reveló además que las auditorías realizadas permitieron identificar más de $11 billones en hallazgos relacionados con responsabilidad fiscal.

Sin embargo, aclaró que más allá de las grandes cifras encontradas, la situación también se refleja en problemas concretos que enfrentan los usuarios.

Entre ellos mencionó el cierre de servicios, las dificultades de flujo de caja de Nueva EPS y la falta de estados financieros en algunas entidades.

Según Niño, toda esta información podría servir como punto de partida para el Gobierno entrante, que tendría la posibilidad de tomar decisiones con base en los hallazgos ya identificados por el organismo de control.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: