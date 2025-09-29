Córdoba y Sucre ultiman detalles para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027

Montería

La elección de los departamentos de Córdoba y Sucre como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 fue ratificada como acertada durante el comité organizador celebrado en Coveñas, tras confirmarse la manifestación de intención de participación de todas las 34 delegaciones del país.

La ministra del Deporte, Patricia Duque, aprovechó la ocasión para resaltar la belleza sin igual de Sucre y su Golfo de Morrosquillo, un escenario que considera fundamental para el desarrollo del evento.

“El Golfo de Morrosquillo es una ventaja para el desarrollo, el turismo y el deporte mucho más. Ahora que vamos a tener esas disciplinas acuáticas aquí, esto va a generar un desarrollo a esta región y seguirá creciendo porque en materia de infraestructura hotelera las condiciones están dadas”, afirmó la ministra Duque, añadiendo que “elegimos bien la sede de estos juegos nacionales, porque la belleza es un punto a su favor”.

Desde Italia, la gobernadora de Sucre, Lucy García, agradeció a la ministra por aceptar la invitación y la extendió a acompañarla para colocar la primera piedra de la fase 1 de la Villa Olímpica de Sucre, acto programado para el mes de octubre.

En el ámbito de la planeación, la ministra Duque aseguró que el proceso avanza de manera satisfactoria. “Vamos bien. Estamos haciendo lo que nos corresponde, que es garantizar la financiación de esos proyectos y efectivamente ya se adelantó toda la gestión a través del Departamento Nacional de Planeación, se aprobaron las vigencias futuras y ahora vamos a un CONPES que será aprobado en Consejo de ministros”.

Avanza la parte contractual

Esta gestión, según explicó, es una garantía para los departamentos por la forma en que han respondido en el proceso, dejando la parte contractual en manos del gobierno nacional para iniciar los procesos de contratación y dejar los proyectos a puertas de ser ejecutados.

El comité organizador también sirvió como escenario para la presentación oficial de Héctor Fabio Cordero como director de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, cuya experiencia en eventos deportivos se sumará al equipo para planificar y organizar estas justas.

Inversión y próxima reunión

La inversión total proyectada para la realización de los Juegos asciende a $179 mil millones, de los cuales $93 mil millones serán aportados por el Gobierno Nacional, mientras que el resto será asumido por los gobiernos departamentales y municipales de Córdoba y Sucre.

Estos recursos tienen como objetivo la recepción de más de 11.000 atletas y paratletas en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, así como en los Juegos Juveniles 2028.

La próxima reunión del comité organizador está programada para el 25 de octubre en la ciudad de Montería, donde se darán a conocer los ganadores del concurso para la creación de la imagen y mascota de los Juegos Nacionales, marcando el siguiente hito en la cuenta regresiva hacia el evento multideportivo.