“Queremos trabajar con el Gobierno para ofrecer opciones de formalización a mineros”: Camilo Tamayo

Se estima que más o menos el 80% del oro que se produce en Colombia es ilegal, solamente un 20% aproximadamente proviene de actividades legales, debido a esto, se está haciendo un llamado al Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente con los empresarios y de esta forma combatir esta ilegalidad que no solamente se presenta en el oro sino en otras ramas en otras actividades del sector minero energético.

En el marco del Congreso Nacional de Minería, el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Camilo Tamayo, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre esta problemática que afecta día a día a este departamento.

En principio aplaudió la interacción que se ha tenido con el Gobierno. “Nosotros vemos que están arrancando con una tarea juiciosa en torno a la minería con acciones muy firmes, invitando a la formalización del sector minero, pero también con un mensaje de apoyo a las empresas a atender sus necesidades, tanto de seguridad como de estructura adecuada para la inversión”, dijo.

En cuanto a las declaraciones de la ministra en dicho Congreso, en las que hablaba de la minería ilegal, de cómo se debe trabajar para acabar con este flagelo, fue enfático en mencionar que desde el departamento de Antioquia tienen toda la voluntad para trabajar de forma articulada con el Gobierno.

“Nosotros, al ser un departamento tradicional en minería, tenemos todo tipo de minería, tenemos toda la voluntad de trabajar con el Gobierno Nacional de forma articulada para ofrecer opciones de formalización a esos mineros. Hay que invitarlos a que avancen en esquemas de formalización, de sostenibilidad, para garantizar una minería adecuada, pero también entender que la otra opción es que de no querer hacerlo, si necesitamos la firmeza del Estado en ese sentido, no podemos seguir con actividades que estén por fuera del marco de la ley y afectando la sostenibilidad y el medio ambiente”, detalló.

¿Cómo está Hidroituango?

Por otro lado, el secretario se refirió a la preocupación de muchos ciudadanos por cuenta de la llegada del fenómeno del niño, afirmando que lo primero que hay que hacer, antes de pensar en si Hidroituango es garantía, es ahorrar agua y energía.

“Con esa invitación a los colombianos y a los antioqueños, hay que agradecer al Gobierno Nacional que nos habilitó la posibilidad de aumentar la cuota del embalse para proveer esa mayor energía al país, ahí estaremos trabajando en ese desarrollo”, dijo.

Asimismo, señaló que están haciendo todo lo posible porque Hidroituango tenga esa posibilidad de generar más energía y sea ese respaldo para el país en términos energéticos.