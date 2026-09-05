Este es el papel que juega Gecelca, en Córdoba, de cara a afrontar el Fenómeno de El Niño 2026

En el marco del Congreso Nacional de Minería que adelantó la Asociación Colombiana de Minería, habló en los micrófonos de Caracol Radio el presidente de Gecelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe), Erick Wehdeking, quien se refirió al papel que está jugando, en este momento, la empresa de cara a hacerle frente al Fenómeno de El Niño en Córdoba este 2026.

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“Nos estamos preparando para un crecimiento en producción de energía en el departamento de Córdoba. Actualmente, nosotros tenemos dos unidades de generación que suman 437 megavatios con un consumo de 1.200.000 toneladas al año. Inicialmente, cuando nosotros todavía no teníamos instalado estas máquinas en Córdoba, el departamento producía en todo el territorio solo 500.000 toneladas de carbón al año. Hoy, con nuestra presencia, ya alcanza los 2.200.000 toneladas”, inició explicando sobre el papel que juegan en materia energética en esa región y como ese desempeño ayudaría a afrontar el Fenómeno de El Niño.

En esa línea, el presidente de Gecelca resaltó: “Con el crecimiento que estamos planteando, que nos tomaría tres años, y eso se podría hacer dentro de este Gobierno, podríamos ampliar la capacidad total a 874 megavatios y un consumo total de 2.500.000 toneladas. Y Córdoba quedaría como un departamento minero con una capacidad de producción de 4.000.000 toneladas. Eso se convierte en un clúster energético para la región de Córdoba, donde va a ser muy fuerte en generación de energía con costos variables”.

Y agregó: “Esto es seguridad energética. Hoy en día hay un posible déficit entre la demanda y La obligación de energía firme en unos 800 megavatios, nosotros aportaríamos casi la mitad de la solución. Hoy en día, nuestra planta, que es la única planta que tiene calderas de lecho fluidizado en Colombia, está trabajando al cien por ciento. Nosotros somos realmente una solución muchísimo más viable que cualquier tecnología similar a nosotros en térmicas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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