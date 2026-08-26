Contraloría alerta que el cupo de endeudamiento de la Nación ya se encuentra consumido en un 97%
Jenny Elizabeth Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, advirtió que el margen de maniobra para el cierre del año es sumamente estrecho debido al acelerado uso de los recursos autorizados.
En el marco de la transición hacia la administración del nuevo contralor general de la República, Jorge Eliecer Laverde, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Elizabeth Lindo, presentó en La Luciérnaga de Caracol Radio un balance sobre el estado fiscal y presupuestal en el que se reciben las finanzas del país.
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Entre los principales desafíos que expuso, la funcionaria destacó el estado de la deuda pública. Advirtió que el margen de maniobra para el cierre del año es sumamente estrecho debido al acelerado uso de los recursos autorizados.
“Ahí hay unos desafíos muy importantes, fundamentalmente la deuda pública, que es una de las fuentes de ingreso más importantes del país, pues ya hay un consumo de este cupo que tenemos todos los colombianos. Como el país tiene un cupo de endeudamiento aprobado por año, va en un 97% del cupo de endeudamiento ya consumido”, señaló.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...