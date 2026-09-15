El centro de control C5i de Medellín alojará el ‘Escudo de las Américas’ y abrirá en junio de 2027

Medellín

La Alcaldía de Medellín registra un 36 % de avance en la construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto (C5i). La infraestructura requiere una inversión de $205.000 millones y busca centralizar la prevención, gestión y respuesta ante situaciones de seguridad, convivencia y emergencias en la ciudad.

La obra cuenta con más de 18.000 metros cuadrados de área construida, nueve niveles y 39 metros de altura. La edificación integrará en una misma sede al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), el CAD de la Policía Metropolitana y las salas de crisis y situacional.

Infraestructura tecnológica y enlaces institucionales

El proyecto incorporará inteligencia artificial, analítica de video para placas y rostros, sistemas de ciberseguridad y un centro de datos. La planta superior albergará un vertipuerto para drones de vigilancia, diseñado para la supervisión aérea de la ciudad.

El edificio servirá como sede para la iniciativa Escudo de las Américas y albergará operaciones de agencias locales e internacionales contra el crimen organizado. La instalación articulará labores de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y agencias del gobierno de Estados Unidos en operaciones críticas.

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Fechas de entrega y centralización de servicios

El C5i también unificará la gestión de las líneas de atención social, salud mental y atención a la mujer, optimizando la recepción de llamadas y el procesamiento de datos en tiempo real. La integración busca reducir los tiempos de respuesta interinstitucional.

Según las proyecciones de la administración municipal, las instalaciones y los nuevos sistemas de videovigilancia entrarán en funcionamiento en junio del año entrante, momento en que el centro iniciará su fase operativa completa.