Desde los 14 años, los habitantes de Medellín podrán votar en el Presupuesto Participativo

Medellín

A partir del miércoles 16 de septiembre, la alcaldía de Medellín habilitará las votaciones del Presupuesto Participativo, el mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide el destino de un porcentaje de los recursos públicos. La jornada busca priorizar proyectos enfocados en la infancia, seguridad alimentaria, infraestructura recreativa y becas de educación superior.

Las votaciones estarán disponibles para personas mayores de 14 años que residan en las comunas y corregimientos de la ciudad. Para registrar la elección, los usuarios deben validar su identidad con el número de cédula o tarjeta de identidad a través de la plataforma web oficial de la entidad (www.medellin.gov.co).

Modalidades de participación y canales habilitados

La votación virtual permanecerá activa las 24 horas del día desde el miércoles hasta el domingo de esa misma semana. Para garantizar el acceso, los ciudadanos pueden ingresar al sistema desde computadores, tabletas o teléfonos móviles, así como desde los equipos disponibles en los parques biblioteca de la ciudad.

Adicionalmente, el próximo domingo se dispondrán 105 puntos presenciales distribuidos en todas las comunas y corregimientos. En cada sector funcionarán al menos cinco puntos de atención para orientar a la comunidad y facilitar el proceso de elección para quienes prefieran la modalidad presencial.

Programas y proyectos prioritarios en consulta

Entre la oferta de proyectos a financiar figuran iniciativas como Buen Comienzo, programas de seguridad alimentaria y cero hambre, y la asignación de becas de educación superior. Asimismo, se someterá a votación el parque recreo deportivo para el corregimiento de San Cristóbal.

La administración municipal reiteró la invitación a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada, destacando que la decisión final sobre la asignación de la inversión pública dependerá del volumen de participación en los canales virtuales y presenciales habilitados.