Bello se prepara para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Medellín, Antioquia

El municipio de Bello anunció formalmente su vinculación al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. Será una jornada institucional programada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el próximo miércoles 21 de octubre.

Con esta iniciativa, las autoridades locales buscan poner a prueba la efectividad de los esquemas de evacuación, medir los tiempos de reacción de los organismos de socorro y afianzar la cultura de la prevención colectiva ante cualquier eventualidad o desastre natural en el territorio.

El ejercicio fue convocado a nivel nacional pretende articular los esfuerzos del sector público, la empresa privada y la ciudadanía en general. Para garantizar una cobertura amplia y representativa en todas las comunas del municipio.

La Alcaldía de Bello extendió una invitación abierta a instituciones educativas, unidades residenciales, establecimientos comerciales e industriales, centros de salud, entidades gubernamentales y juntas de acción comunal para que se inscriban como actores activos del evento.

La preparación técnica para la jornada no se limitará únicamente al día del evento. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello se adelantará un proceso riguroso de orientación, acompañamiento e inspecciones previas hasta el 20 de septiembre.

Durante este periodo, expertos en gestión del riesgo asesorarán a las brigadas de emergencia de las organizaciones inscritas para ajustar sus protocolos internos, revisar la señalización de las rutas de evacuación y verificar los puntos de encuentro asignados.

una herramienta fundamental para salvar vida

Frente al impacto de esta jornada institucional, la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, destacó la importancia de la prevención ciudadana como una herramienta fundamental para salvar vidas: “La preparación no empieza cuando ocurre una emergencia. La preparación empieza mucho antes, cuando decidimos aprender, practicar y trabajar juntos”.

El Simulacro Nacional permitirá al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo identificar con precisión las fortalezas del sistema local de emergencias, detectar fallas en las dinámicas de movilidad o comunicación y corregir procedimientos antes de que se presente una situación real de crisis.

Las autoridades bellanitas reiteran la invitación a toda la comunidad a asumir este compromiso con responsabilidad y unirse a las capacitaciones previas para fortalecer la capacidad de respuesta de Bello.