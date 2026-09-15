Entregan la primera vivienda de la iniciativa ‘Adopta un Hogar’ en Quibdó

Medellín

Un mes después del terremoto del 10 de agosto que afectó al occidente colombiano, la iniciativa Adopta un Hogar entregó su primera vivienda a la familia Asprilla en el barrio Medrano de Quibdó. El proyecto liderado por el Grupo Argos y el cantante Nicky Jam busca construir 1.000 viviendas en el país, destinar 500 de ellas al Chocó y generar un impacto directo en las comunidades vulnerables.

La estrategia contempla inversiones superiores a COP 100.000 millones, monto que abarca soluciones habitacionales, transporte de materiales y mano de obra. La reconstrucción cuenta con la articulación del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro y autoridades territoriales, sumando el respaldo de más de 6.000 personas y 200 empresas.

Un modelo participativo y adaptado a las regiones

El diseño de la casa se ajustó tras socializarse con la comunidad para responder a sus necesidades, condiciones climáticas y prácticas culturales. La estructura utiliza el sistema steel frame, una tecnología de perfiles de acero livianos que agiliza el ensamblaje en sitio. Previamente, se realizaron evaluaciones de estabilidad del terreno e instalación de redes de agua y energía.

Además, los habitantes del sector serán capacitados en el sistema constructivo para participar activamente en las obras. “No estamos llegando al territorio con viviendas prediseñadas (...). Queremos que el proceso deje algo adicional: conocimiento y capacidades en las comunidades”, destacó Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción del Grupo Argos.

Alianza multisectorial para acelerar la reconstrucción

La iniciativa reúne aportes de la empresa privada y del sector público: Haceb donó electrodomésticos, Pintuco la pintura, ABB los insumos eléctricos, Rotoplast las soluciones hidráulicas, mientras que el Ejército Nacional aportó mano de obra y enseres. Aliados como Itaú, Fundación Santo Domingo, Distracom, Toptec y la Red Pro también suman recursos económicos, logísticos y sociales.

“Hoy tenemos una vivienda terminada y 999 razones más para seguir trabajando”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos. Por su parte, Nicky Jam celebró este hito inicial asegurando que en Quibdó se está reconstruyendo a Colombia mediante la solidaridad y el trabajo conjunto de miles de aportantes.

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Distribución de las 1.000 viviendas en Colombia

El plan de intervención focalizará sus esfuerzos prioritariamente en Chocó (500 casas) en municipios como Quibdó, Tadó, Atrato y Condoto. La cobertura se extenderá al Valle del Cauca (235), Risaralda (100), Caldas (100) —en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros—, Quindío (40) y Antioquia (25).

Esta semana se prevé la entrega de la segunda vivienda en Ciudad Bolívar (Antioquia) como parte del despliegue progresivo. La identificación de beneficiarios se realiza mediante el contraste de censos oficiales y evaluaciones técnicas, garantizando priorización social y técnica para que las familias afectadas recuperen un hogar seguro.