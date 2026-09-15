Gobernador Rendón pidió crear grupos de inteligencia y FF.MM. para mejorar seguridad en Antioquia

Este martes, 15 de septiembre, se produjo una reunión entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la cúpula militar y el ministro de Defensa, Jorge Mora, sobre las necesidades de seguridad de la región.

En el encuentro, el gobernador le planteó al gobierno la necesidad de crear grupos de fusión con la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con el propósito de combatir a los grupos criminales y a la minería ilegal.

Además, le hizo un llamado a la Fiscalía, al asegurar que “tiene que sacudirse” ante la inseguridad que azota la región.