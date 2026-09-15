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15 sep 2026 Actualizado 18:10

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Gobernador Rendón pidió crear grupos de inteligencia y FF.MM. para mejorar seguridad en Antioquia

El gobernador le hizo un llamado a la Fiscalía y le pidió “sacudirse” ante la inseguridad en Antioquia.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: (Colprensa - John Paz)

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: (Colprensa - John Paz)

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Este martes, 15 de septiembre, se produjo una reunión entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la cúpula militar y el ministro de Defensa, Jorge Mora, sobre las necesidades de seguridad de la región.

En el encuentro, el gobernador le planteó al gobierno la necesidad de crear grupos de fusión con la inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con el propósito de combatir a los grupos criminales y a la minería ilegal.

Además, le hizo un llamado a la Fiscalía, al asegurar que “tiene que sacudirse” ante la inseguridad que azota la región.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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