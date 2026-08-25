“Son unos narcoterroristas”: MinInterior Rodrigo Lara sobre responsables de incendios en Tolima

Rodrigo Lara, ministro del Interior, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a los incendios forestales que se presentan en el departamento del Tolima.

Como lo había adelantado el Gobierno, aseguró que tienen elementos que apuntan a que los incendios forestales en el Tolima estarían siendo provocados de manera intencional.

“Podemos hablar de que existen, en efecto, manos criminales”, dijo. Y entre las evidencias, dijo que la Dirección Nacional de Bomberos le explicó que “el tipo de humo, que es más oscuro; el tipo de llamas, que generalmente tienen un color azul; y por la intensidad del fuego y la altura, se puede concluir que efectivamente hay acelerantes”, dijo.

Y explicó que se trataría de “combustibles que se utilizan para provocar estos incendios (...) hombres en moto llegan y provocan estos incendios”, afirmó Lara.

El ministro también aseguró que las autoridades han identificado un patrón que relacionaría los incendios con otras acciones violentas en el sur del Tolima.

“Hemos observado un patrón en este tipo de acción criminal”. Según explicó, mientras la Fuerza Pública y los helicópteros están desplegados para combatir los incendios, “los criminales en el sur de Tolima emprenden fechorías, queman buses y emprenden acciones armadas contra la población civil”.

Militarización de zonas afectadas por incendios

Frente a esta situación, Lara confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó aumentar la presencia de la Fuerza Pública en los municipios afectados: “Mayor militarización en estos municipios para combatir la mano criminal en la provocación de estos incendios”, afirmó.

Sobre los responsables de los incendios, los calificó como: “organizaciones narcoterroristas que llegan a unos niveles de crueldad y de sevicia inéditos (...) Estos tipos no tienen alma, esos son los tipos absolutamente inhumanos”.

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