Choque en Ituango por la demora en la salida de desplazados: Personería acusa y EPM se defiende

Ituango- Antioquia

Abdón López Úsuga, personero de Ituango, donde hay 333 personas desplazadas que conforman 155 familias, denunció que, debido a que EPM no autorizaba el ingreso al proyecto Hidroituango de varios buses. Las víctimas de la violencia, alrededor de 90, demoraron hasta cinco horas para salir hacia el área urbana de la vereda Palestina.

“Fueron múltiples las gestiones que se realizaron por parte de la administración municipal de la Personería, incluso por la intervención de concejales, buscando la posibilidad de que dejaran entrar los vehículos. Como personero, rechazo rotundamente la actitud que tuvo EPM. Incluso, ellos debieron de haber prestado ayuda para superar esta emergencia”, expresó el representante del ministerio público.

Ante la queja pública del personero Abdón López Úsuga, la empresa EPM, administradora de Hidroituango, respondió al señalamiento argumentando que, por motivos de seguridad, debido a que la vía utilizada es industrial y no de uso público, se necesitan una serie de autorizaciones y que dichos permisos se deben realizar con tiempo, como ya se había hecho con los buses que ingresaron el día anterior y en horas de la mañana del lunes, fecha en el que pasó la situación citada.

“Precisamente, el pasado lunes 24 de agosto, un bus llegó a la portería a las 4:29 p.m., sin previo aviso y sin la debida autorización para el paso. Lo que requirió esperar la solicitud formal de la Alcaldía de Ituango. Este proceso tomó 1 hora mientras se surtía el trámite por parte de la misma Administración municipal”, explicó EPM en un comunicado.

Agregó que la empresa actuó velando por la continuidad de la movilidad para el apoyo humanitario y para los trabajadores de la central eléctrica y la seguridad de la misma.