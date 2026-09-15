La Cámara de Comercio Medellín abre convocatoria Nuevos Talentos en el Arte 2026

Medellín, Antioquia

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia abrió las inscripciones para la convocatoria Nuevos Talentos en el Arte 2026, una iniciativa que llega a su decimoquinta edición como plataforma para impulsar proyectos artísticos y culturales desarrollados en Antioquia.

La convocatoria, que cuenta con el apoyo del Museo de Antioquia, hace parte de los seis programas de estímulos de la Cámara de Comercio y está dirigida a artistas y colectivos entre los 18 y 40 años, estudiantes o egresados, con o sin experiencia previa en exposiciones individuales o colectivas.

“Esta convocatoria es un punto de encuentro entre artistas, públicos e instituciones, y genera un espacio de intercambio de ideas y proyección de nuevas propuestas artísticas y culturales de la región”, explicó Leidy Rendón, analista cultural de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Cuatro modalidades para participar

Los interesados podrán postular sus propuestas en cuatro modalidades: Sala de Arte, Vitrina, Radio Arte y Muralismo, cada una con diferentes estímulos económicos y espacios de circulación.

El primer puesto recibirá un estímulo de $8 millones y tendrá una exposición individual en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio. Se seleccionarán cuatro propuestas, cada una con un estímulo de $3 millones y una exposición individual en la Vitrina del Centro Empresarial El Poblado.

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Radio Arte tendrá un único ganador, quien recibirá $4 millones. Además, su propuesta será emitida en la programación de Cámara FM 95.9. Por el lado del muralismo, se entregará un reconocimiento de $5 millones. La obra ganadora permanecerá exhibida durante un año en el Edificio de la Cultura.

Inscripciones hasta el 28 de septiembre

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 28 de septiembre de 2026, a las 5:00 p. m. Para participar deberán diligenciar el formulario disponible en el sitio web de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia e incluir sus datos personales y la información relacionada con la obra o proyecto que desean presentar.

Los resultados de la convocatoria serán publicados el 20 de noviembre de 2026. Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reafirma su apuesta por la promoción y visibilización de la cultura en la región. La entidad trabaja desde hace casi 50 años en este propósito y actualmente desarrolla seis programas de estímulos relacionados con áreas como las artes plásticas, la música y la literatura.