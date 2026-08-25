Incendios en Tolima afectan a 22 municipios y 18.024 animales en urgencia alimentaria, según FEDEGÁ

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), a través de su Coordinación Tolima-Huila, entregó un balance detallado de las afectaciones al sector ganadero por los incendios que siguen activos en el departamento: 22 municipios impactados, 14.960 hectáreas incendiadas, 11 animales muertos y más de 18.000 reses que requieren atención prioritaria por falta de pasto.

El fuego ha comprometido casi la mitad de los municipios del Tolima, que en total tiene 47, y la cifra de hectáreas incendiadas podría seguir aumentando mientras se reactivan algunos focos y otros no han podido ser controlados. Además de las 11 reses muertas, el gremio reportó 1.125 predios ganaderos afectados y 1.295 ganaderos impactados, lo que refleja la magnitud social y productiva de la emergencia en la región.

La quema de pastos y coberturas vegetales ha generado una drástica disminución de la oferta forrajera, poniendo en riesgo la alimentación del ganado. Según FEDEGÁN, hay 174.306 hectáreas en riesgo por la escasez de recursos vegetales disponibles para alimentar los animales, lo que deja a 163.546 cabezas de ganado en riesgo por falta de pasto. De ese total, 18.024 animales deben ser priorizados de manera inmediata porque ya no tienen comida en sus predios.

Como respuesta a la crisis, el gremio informó que, gracias a donaciones y gestiones realizadas, ya se están distribuyendo insumos para mitigar la emergencia alimentaria: 1.300 pacas de heno y 20 toneladas de subproductos agroindustriales que están llegando a los productores afectados por los incendios en el Tolima.

Los incendios forestales en el Tolima han sido señalados como los más graves del país en esta temporada, con decenas de focos activos y más de 20.000 hectáreas arrasadas en reportes de autoridades departamentales y medios, lo que ha golpeado con fuerza la ganadería en municipios como San Luis, Ortega, Coello y otros del centro y sur del departamento.