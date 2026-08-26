Bomberos de Bogotá envía 15 uniformados más al Tolima para atender incendios forestales

Colombia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá envió este martes una nueva comisión de 15 uniformados al departamento del Tolima, donde se adelantan labores para atender los incendios forestales registrados en diferentes zonas de la región.

El grupo está conformado por 14 hombres y una mujer, quienes se suman a los 26 bomberos que viajaron el viernes pasado y a otros 12 uniformados que se desplazaron el lunes. Con este nuevo envío, son 53 los integrantes de Bomberos Bogotá movilizados para apoyar la emergencia.

Los uniformados cuentan con equipos y herramientas para participar en las labores de control y liquidación de los incendios.

La emergencia ha impactado extensas zonas del Tolima, con afectaciones en tierras, cultivos y fauna. El personal enviado desde Bogotá apoyará las labores que adelantan las autoridades en los puntos donde se presentan las conflagraciones.