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26 ago 2026 Actualizado 03:13

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Tres cuerpos con heridas de explosivos fueron llevados a la morgue de Tarazá

Los cadáveres, al parecer del Clan del Golfo, fueron recogidos por una funeraria en el corregimiento de El Doce.

Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía.

Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía.

Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía.
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Tarazá- Antioquia

Las autoridades reportaron que tres cuerpos fueron encontrados en zona rural de Tarazá y presuntamente habrían muerto en medio de combates entre grupos ilegales.

Según el reporte de las autoridades, los cuerpos de tres hombres sin identificar fueron recogidos por una funeraria en el corregimiento El Doce de esa población de Bajo Cauca antioqueño. Los cadáveres hallados en la zona rural ingresaron a la morgue municipal el pasado 24 de agosto y con heridas ocasionadas con explosivos. Al parecer y de manera preliminar, habrían fallecido al manipular la carga, aunque por el momento no se ha establecido con certeza.

Desde la zona han reportado que desde hace varios días se han registrado intensos combates entre grupos ilegales como el Clan del Golfo y el ELN en zona rural del corregimiento vecino de Barro Blanco, lo que habría generado la muerte de varios combatientes. Se analiza si estos fallecidos, presuntamente del Clan del Golfo, estarían relacionados con esta guerra.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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