Dosquebradas recibe las primeras 15 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto

Dosquebradas

En las últimas horas arribó una tractomula cargada con más de 15 toneladas de alimentos y elementos de asistencia humanitaria, enviados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la atención de una de las poblaciones más afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

La llegada de estos recursos se produce después de que el mandatario de Dosquebradas expusiera públicamente, la difícil situación que atraviesa el municipio y solicitara una intervención urgente para atender a más de 17 mil personas damnificadas.

Jiménez había advertido que la capacidad local resultaba insuficiente frente a la dimensión de las necesidades, especialmente por la cantidad de familias que requieren alimentos, alojamiento y elementos básicos después de perder sus viviendas, pertenencias o fuentes de ingreso.

“Cuando Dosquebradas alzó la voz, Colombia respondió. Gracias a la campaña nacional, ‘Colombia un solo corazón’. Hoy miles de mercados, kit de aseo y ayudas llegan a las familias más afectadas de mi municipio”, expresó Roberto Jiménez, alcalde de Dosquebradas.

Lea también: Alcalde de Dosquebradas denuncia que no han llegado las ayudas a damnificados por terremoto.

Dosquebradas, entre los municipios más golpeados

El municipio industrial concentra una parte importante de las afectaciones que dejó el terremoto en el Eje Cafetero. Los daños en más de 10 mil viviendas, 64 instituciones educativas y otras edificaciones, sumados a la cantidad de personas que necesitan asistencia, han obligado a mantener una amplia operación humanitaria.

La llegada de las primeras 15 toneladas permitirá comenzar a reforzar la entrega de alimentos y ayudas a las familias priorizadas, aunque las necesidades continúan siendo considerables debido al número de damnificados.

Le interesa: “Una emergencia que va para largo”: gobernador de Risaralda sobre labores de reconstrucción.

Las autoridades locales deberán avanzar ahora en la organización y distribución de los suministros para garantizar que lleguen a los sectores y hogares con mayores necesidades.