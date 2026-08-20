Lotería del Risaralda reactiva sus sorteos el viernes 21 de agosto tras la emergencia del terremoto

Pereira

El sorteo estaba previsto inicialmente para el 14 de agosto, pero tuvo que ser aplazado en medio de la contingencia. La entidad aclaró que todos los billetes adquiridos previamente conservan plena validez y participarán normalmente en la nueva fecha.

La reactivación representa además el regreso a las calles de 355 loteros, muchos de ellos adultos mayores y madres cabeza de hogar que dependen de la comercialización de los billetes para obtener sus ingresos diarios.

La gerente de la Lotería del Risaralda, Bibiana Garcés González, señaló que retomar las actividades en medio de las actuales circunstancias también busca aportar a la recuperación económica y garantizar la continuidad de los recursos destinados al sector salud. Además, recordó que el sorteo tiene un premio mayo de $2.333 millones.

“Hoy nos reactivamos. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero tenemos en nuestra mente poder seguir aportándole no solo a la salud, sino también permitir que estos loteros, esas personas que todos los días están en las calles consiguiendo su sustento, puedan llevar comida a sus casas”, manifestó Garcés.

Además del impacto sobre las familias que viven de la venta de lotería, la entidad recordó que parte de los recursos generados por su operación son transferidos al sistema de salud, por lo que la continuidad de los sorteos también tiene una incidencia directa sobre la financiación de este sector.

La gerente aseguró que existen todas las garantías para retomar la operación y envió un mensaje de tranquilidad a compradores y distribuidores frente al cumplimiento de las obligaciones de la entidad.

Con la reanudación del sorteo este viernes, la Lotería del Risaralda busca recuperar progresivamente su dinámica comercial después de la contingencia y continuar generando recursos para la salud, mientras cientos de loteros regresan a su actividad habitual en diferentes puntos del departamento y del país.