Santa Fe vs América de Cali: Prográmese con la vuelta a la Liga Colombiana con el clásico de rojos

Santa Fe vs América de Cali: Prográmese con la vuelta de estos equipos tras el terremoto // Colprensa

En la presente Liga Colombiana, el América es líder en solitario con un pleno de puntos en las primeras cuatro fechas. Por otro lado, Santa Fe ha tenido un inicio irregular y ocupa la undécima casilla con 4 unidades en tres partidos. Este encuentro será correspondiente a la fecha 6, debido a que luego del terremoto el torneo tuvo que reprogramar varias de las fechas preestablecidas.

El partido se jugará en Bogotá y será el tercer encuentro consecutivo como local para Santa Fe luego del triunfo en la fecha 4 contra Boyacá Chicó y el empate por los octavos de final de Copa Sudamericana contra River Plate.

Justamente, el equipo cardenal ha ido de menos a más en la Liga, empezando con una derrota como visitante en un partido que tuvo que jugar con algunos suplentes debido a la carga física: Santa Fe aún disputa Liga y Copa Colombia y Torneo Internacional.

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Por la fecha dos Santa Fe le pudo sacar un empate a Once Caldas mientras definía avanzar en Sudamericana contra Caracas FC. En la jornada más reciente, consiguió su primer triunfo en Liga - II al ganarle a Boyacá Chicó, que es último con 0 puntos.

Así llega el América

Luego de ganar el clásico popular frente a Nacional el pasado 9 de agosto y ganarle 7-0 a Boyacá Chicó, el América se ha ratificado como uno de los favoritos a, por lo menos, llegar anticipadamente a los cuadrangulares finales, que ya quedaron oficializados luego de la asamblea de la Dimayor.

Para el conjunto vallecaucano, al igual que su rival, este será su primer partido luego de los cambios en el calendario. Tras vencer al equipo paisa en la jornada anterior, los escarlatas tendrán otra buena vara para medir su nivel en el campeonato. Pues a pesar de no haber sacado mucha ventaja, el equipo capitalino no ha perdido ninguno de sus últimos 5 partidos en todas las competencias.

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En su siguiente partido, América tendrá otro lindo reto, pues deberá enfrantar a Junior de Barranquilla por la fecha 7, que a pesar de que no ha podido ganar en esta liga, siempre ha sido un equipo destacado por ganar en la adveresidad.

Independiente Santa Fe vs Am´werica

Fecha: 22 de agosto

Hora: 6:00 PM

Estadio: Nemesio Camacho el Campín

Competición: Liga Colombiana - Fecha 6