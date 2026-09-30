Rodallega, duro contra DIMAYOR por hora del partido ante Pereira: “Que no se juegue a esos horarios”

Santa Fe consiguió logró vencer 2-1 frente a Deportivo Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal el pasado martes 29 de septiembre por la fecha 4 de la Liga Colombiana 2026-ll.

El encuentro dio de que hablar debido a las altas temperaturas y las condiciones particulares del escenario, entendiendo que fue programado a las 3:30 de la tarde. El partido tuvo dos pausas de hidratación por el calor.

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El desgaste por la temperatura

El capitán del conjunto cardenal, Hugo Rodallega habló después del compromiso y destacó el esfuerzo físico que tuvo que realizar el equipo para sostener la ventaja durante el partido. Las condiciones climáticas fueron uno de los factores que más exigieron a los jugadores durante los 90´ minutos.

El delantero declaró: “Era un horario y un clima bastante complejo... Se debería revisar que no se juegue a esos horarios porque es bastante complejo y no es saludable, tanto de los jugadores como del cuerpo arbitral”.

Tres puntos importantes

Con la victoria, Santa Fe llegó a 19 puntos en 11 partidos y se ubicó en la sexta posición del torneo finalización. Pereira, por su parte, quedó con ocho unidades en la casilla número 18.

Independiente Santa Fe jugará contra el Deportivo Independiente Medellín el próximo 5 de octubre por la fecha 13 del torneo finalización en la capital antioqueña a las 7:00 PM hora local.

Por parte del Pereira, se espera que pueda volver a ser local en el Hernán Ramírez Villegas en su encuentro frente al Cali el próximo 11 de octubre. Sin embargo, el conjunto matecaña deberá visitar al Cúcuta en la jornada 13 del certamen nacional.