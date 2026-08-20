Hugo Rodallega tras el empate entre Santa Fe y River en Copa Sudamericana: “Fue injusto el marcador”

Independiente Santa Fe empató 0-0 con River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con lo anterior, el León tendrá que jugarse la clasificación en el Monumental la próxima semana.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE SANTA FE Y RIVER PLATE POR LA COPA SUDAMERICANA

A pesar de la igualdad, el cuadro capitalino tuvo varias opciones para quedarse con el triunfo. Nahuel Bustos estrelló dos remates en el palo y se perdió un mano a mano; Hugo Rodallega tuvo una oportunidad clara también y Franco Fagúndez lo mismo en el juego aéreo.

Justamente sobre la falta de definición habló Rodallega en zona mixta. Aunque el capitán cardenal advirtió que ese tipo de situaciones no se pueden desperdiciar, mucho menos ante un rival de tal envergadura, sí le pidió al hincha tranquilidad debido a que el equipo viene jugando como lo exige un torneo internacional.

“El hincha tiene que estar tranquilo, porque el equipo jugó muy bien. Entendemos que no se concretó, pero se manejó bien el balón, creamos opciones y estuvimos muy cerca. Nos vamos con un 0-0, pero tienen que confiar en que allá en Argentina vamos a salir a ganarlo”, expresó el delantero ante los medios de comunicación.

Le puede interesar: Repetto confirmó que Daniel Torres fue hospitalizado, tras el golpe sufrido en Santa Fe vs River

“Fue injusto el marcador”

En cuanto al desarrollo del encuentro, Hugo Rodallega consideró que el marcador “fue injusto”, debido a la gran cantidad de opciones que generó Independiente Santa Fe a lo largo del encuentro.

“Si miramos las opciones, sí fue injusto el marcador. Pero en el fútbol uno no puede hablar de justicia o merecimientos, sino de concretar. Si no lo haces, sucede lo que sucedió. Fue 0-0, pero no quedamos inconformes”, sentenció.

Y sobre los aspectos a mejorar, señaló: “Hay que mejorar en cuanto a la eficacia, porque estás jugando contra River en Sudamericana. No teníamos que haber perdonado las opciones que tuvimos, pero es que tampoco corrimos con suerte con las que pegaron en el palo, la de Nahuel con la falla en una toma de decisión, la que tuvo Franco de cabeza... Son situaciones”.

Lea también acá: El enojo de Eduardo Coudet con Rafael Santos Borré: “Cerrá el cul...”