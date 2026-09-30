Millonarios empató con DIM y Santa Fe ganó: así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana

La Liga colombiana en su segundo semestre del 2026 no ha podido tener un desarrollo natural del calendario, por diferentes motivos, entre esos el terremoto del 10 de agosto que afectó a dos jornadas del campeonato. Es por eso que de a poco los equipos se van poniendo al día con su programación, siendo Millonarios el único que está en línea, con 13 partidos jugados, pues tiene uno adelantado que fue el clásico con Santa Fe.

Asimismo, hay equipos como Junior y Nacional que son los que tienen menos partidos, con 9 hasta la fecha. Justamente este miércoles 30 de septiembre se enfrentarán en un duelo de la tercera jornada del campeonato.

Pereira 1-2 Santa Fe

Por la tercera fecha del campeonato no se había podido disputar el juego entre Pereira y Santa Fe. Sin embargo, cumplieron con el calendario y se midieron este martes en Yopal, en un duelo que terminó con la victoria para el conjunto Cardenal, que le permite regresar a los ocho.

Apenas en 5 minutos de juego abrió el marcador Nahuel Bustos tras una gran acción colectiva. Lo empató al 45+5′ Marco Pérez de penal y el propio Bustos selló su doblete para el 1-2 definitivo del cuadro Cardenal al minuto 60. Santa Fe terminó con uno menos por la expulsión de Luis Palacios al 64′, así como el Matecaña sufrió la expulsión de Sebastián Urrea.

Medellín 2-2 Millonarios

Partido correspondiente a la fecha 4 del campeonato y que tuvo en la previa la presentación de Jackson Martínez por el DIM y el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios, quien actuó 60 minutos com titular.

Lo empezó ganando la visita con una anotación en contra de Luis Escorcia tras el centro desde un costado al 24′ y luego lo empató Hayen Palacios tras el cobro de un tiro de esquina y el posterior cabezazo. Leonardo Castro marcó el 1-2 parcial al 45+2′ y Nivaldo Erazo el 2-2 definitivo.

Partidos que siguen aplazados

Nacional vs. Junior / Fecha 3

Nacional vs. Tolima / Fecha 9

Bucaramanga vs. Águilas / Fecha 7

Junior vs. Pereira / Fecha 4

Santa Fe vs. Jaguares / Fecha 7

Chicó vs. Nacional / Fecha 1

Llaneros vs. Cali / Fecha 9

Cúcuta vs. Águilas / Fecha 5

Chicó vs. Junior / Fecha 5

Once Caldas vs. Alianza / Fecha 5

Internacional Bogotá vs. Medellín / Fecha 5

América vs. Fortaleza / Fecha 5

Nacional vs. Santa Fe / Fecha 5

Pereira vs. Jaguares / Fecha 5

Bucaramanga vs. Pasto / Fecha 5

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana