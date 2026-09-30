Atlético Nacional HOY: ¿Qué lesión y cuánto tiempo de baja estará Marlos Moreno?

Atlético Nacional recibió una noticia negativa antes de enfrentar a Junior. Marlos Moreno sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales y tendrá un periodo estimado de recuperación de cuatro semanas.

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Moreno terminó con molestias físicas el partido contra Millonarios del 24 de septiembre. El extremo había recibido varias faltas durante el compromiso y fue sustituido en el segundo tiempo. Lucas González había señalado después del partido que el jugador acumuló fatiga y varias infracciones sobre el mismo,.

Más problemas para González

La lesión de Moreno se suma a un panorama médico complicado para Nacional. Alfredo Morelos también está fuera por una lesión muscular, mientras que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo mucho más prolongado.

Nicolas Rodríguez se mantiene en esta lista tras sufrir un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda que lo tendrá fuera de las canchas por 2 semanas aproximadamente. Así mismo, el defensor Andrés Rodríguez posee una contusión en la rodilla derecha, sin embargo, aún se desconoce cuando será el regreso del zaguero.

Moreno se perderá varios partidos

Con una recuperación estimada de cuatro semanas, el extremo quedaría por fuera de varios compromisos de Liga Colombiana 2026-ll, incluido el partido frente a Junior de Barranquilla por la fecha 3 de este miércoles 30 de septiembre. El delantero también se perderá de los encuentros frente a Deportes Tolima, Deportivo Pasto y Boyacá Chicó.