🔴 EN VIVO | James Rodríguez TITULAR: siga acá la transmisión de Nacional vs. Junior
Los equipos disputarán el partido aplazado por fecha 3 de la Liga Colombiana.
En la ciudad de Medellín se enfrentarán Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para ponerse al día con un encuentro aplazado correspondiente a la fecha 3. El partido, que tenía previsto jugarse al principios de agosto, se aplazó debido a que el estadio Atanasio Girardot tenía su agenda ocupada con motivo de la Feria de las flores celebrada en la ciudad.
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El conjunto Verdolaga llega al compromiso en la parte alta de la tabla, actualmente en la sexta posición con 19 puntos, 10 más que su rival, que es decimosexto con 9 unidades en 9 partidos disputados. A pesar de su mal inicio, el equipo Tiburón ha logrado sumar de a tres en sus últimos dos partidos, 4-1 frente a Fortaleza y 2-0 contra el Medellín.
Así están ubicados los equipos
Teniendo en cuenta ambas tablas de posiciones, la de reclasificación y la del segundo semestre, es un partido vital para ambos. Por parte de Nacional, que está más cómodo, si suma de a tres amplía su ventaja en reclasificación en laque es primero con 74 puntos, 16 más que el segundo lugar. Además, se pondía segundo con 22 unidades en la tabla de la Liga-2, solo por debajo del América de Cali, que suma 24.
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En cuanto al Junior, en reclasificación son quintos con 53 puntos, en caso tal de ganar hoy, se meterían parcialmente a los Clasificatorios de Copa Libertadores. En la tabla de posiciones del torneo actual, debido a su mal inicio, están a 9 unidades del octavo lugar y tendrán que seguir sumando para soñar con entrar en los ocho mejores.
Primera titularidad de James Rodríguez
El ídolo colombiano, quien suma una asistencia en tres partidos, todos entrando desde la banca, será por primera vez titular y capitán del equipo ‘Verdolaga’. La última vez que el 23 fue inicialista en suelo colombiano, fue hace casi 10 años, cuando en el año 2007 estuvo en el once inicial de Envigado frente a Academia FC en el Estadio Polideportivo Sur por un duelo de la final del torneo de ascenso.
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Que error de Sarmiento
Grandísimo pase filtrado de James que deja a Sarmiento mano a mano pero se excede en la conducción y remata mal y pegado a la línea de fondo
Mal control de Castrillón
Con un solo toque Teo habilitó perfecto a Castrillón pero el delantero no logró rematar
POVEDA LA MANDA POR ENCIMA
Muy cerca el tercero de Nacional que Ian Poveda la manda por arriba del travesaño pero el balón pasó muy cerca
Por poco doblete de Paiva
Muy buena pelota cruzada de Jermein Peña que Paiva conectó pero no la pudo mandar al arco
Muy por encima el cobro
Remató el tiro libre Deiber Caicedo y el balón se fue alto
Tiro libre peligroso a favor del Junior
Tesillo le mete un pistón a Castrillón y el Junior tendrá una oportunidad de oro cerca del área
GGOOOOOLLL DEL JUNIOR
Descuenta el Tiburón de la mano de Guillermo Paiva luego de un pase desde el costado de Castrillón
Amarilla también para Junior
Tras reclamos en la misma jugada, Deiber Caicedo golpea sin pelota a James y recibe la amarilla
Primer amonestado del partido
Justamente Parra recibe la cartulina amarilla luego de golpear a un rival mientras volvía a su posición
POR POCO GOL DE PARRA
El central de Nacional impactó la pelota de cabeza tras el córner de James y el balón se fue apenas ancho
Nuevamente la zurda de James
El volante cobró un tiro libre por derecha pero ningún jugador pudo empujar la pelota, balón al córner
GGOOOOOLLL DE ATLÉTICO NACIONAL
Gol de Andrés Román luego de una gran habilitación de James Rodríguez
ERA GOL DE TEO
El juez de línea marca fuera de lugar de Teófilo Gutierrez luego de que el delantero mandara lapelota al fondo de la red
Primera aproximación del Junior
Cabezazo de Ortíz que le ganó a todos pero el balón se fue muy por encima
Remate de James
El ‘23’ lo intenta de media distancia pero el balón se va ancho
GGOOOOOLLLL DE ATLÉTICO NACIONAL
Andrés Sarmiento empuja un previo cabezazo de Parra tras el córner de James Rodríguez
ATAJADÓN DE MARTINEZ
El arquero Tiburón saca un muy buen remate de media distancia de Cabrera, balón al córner
Fuera de lugar de Castrillón
El extremo del Junior recibió un pase filtrado luego de una recuperación pero el línea invalidó la jugada
Inicia el compromiso
Ya rueda la pelota en el Atanasio Girardot
Nómina titular del Junior
Once inicial de Atlético Nacional
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo!
En minutos Nacional y Junior se enfrentan en Medellín para cumplir con un duelo aplazado de la fecha 3