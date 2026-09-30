🔴 EN VIVO | James Rodríguez TITULAR: siga acá la transmisión de Nacional vs. Junior

Los equipos disputarán el partido aplazado por fecha 3 de la Liga Colombiana.

En la ciudad de Medellín se enfrentarán Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para ponerse al día con un encuentro aplazado correspondiente a la fecha 3. El partido, que tenía previsto jugarse al principios de agosto, se aplazó debido a que el estadio Atanasio Girardot tenía su agenda ocupada con motivo de la Feria de las flores celebrada en la ciudad.

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El conjunto Verdolaga llega al compromiso en la parte alta de la tabla, actualmente en la sexta posición con 19 puntos, 10 más que su rival, que es decimosexto con 9 unidades en 9 partidos disputados. A pesar de su mal inicio, el equipo Tiburón ha logrado sumar de a tres en sus últimos dos partidos, 4-1 frente a Fortaleza y 2-0 contra el Medellín.

Así están ubicados los equipos

Teniendo en cuenta ambas tablas de posiciones, la de reclasificación y la del segundo semestre, es un partido vital para ambos. Por parte de Nacional, que está más cómodo, si suma de a tres amplía su ventaja en reclasificación en laque es primero con 74 puntos, 16 más que el segundo lugar. Además, se pondía segundo con 22 unidades en la tabla de la Liga-2, solo por debajo del América de Cali, que suma 24.

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En cuanto al Junior, en reclasificación son quintos con 53 puntos, en caso tal de ganar hoy, se meterían parcialmente a los Clasificatorios de Copa Libertadores. En la tabla de posiciones del torneo actual, debido a su mal inicio, están a 9 unidades del octavo lugar y tendrán que seguir sumando para soñar con entrar en los ocho mejores.

Primera titularidad de James Rodríguez

El ídolo colombiano, quien suma una asistencia en tres partidos, todos entrando desde la banca, será por primera vez titular y capitán del equipo ‘Verdolaga’. La última vez que el 23 fue inicialista en suelo colombiano, fue hace casi 10 años, cuando en el año 2007 estuvo en el once inicial de Envigado frente a Academia FC en el Estadio Polideportivo Sur por un duelo de la final del torneo de ascenso.

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