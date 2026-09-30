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01 oct 2026 Actualizado 01:43

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Liga Colombiana
NacionalNAC
 2
Andrés Sarmiento 7',Andrés Román 16'
Nacional
JuniorJUN
 1
Guillermo Paiva 23'
Junior
41'
1ª parte

🔴 EN VIVO | James Rodríguez TITULAR: siga acá la transmisión de Nacional vs. Junior

Los equipos disputarán el partido aplazado por fecha 3 de la Liga Colombiana.

En la ciudad de Medellín se enfrentarán Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para ponerse al día con un encuentro aplazado correspondiente a la fecha 3. El partido, que tenía previsto jugarse al principios de agosto, se aplazó debido a que el estadio Atanasio Girardot tenía su agenda ocupada con motivo de la Feria de las flores celebrada en la ciudad.

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El conjunto Verdolaga llega al compromiso en la parte alta de la tabla, actualmente en la sexta posición con 19 puntos, 10 más que su rival, que es decimosexto con 9 unidades en 9 partidos disputados. A pesar de su mal inicio, el equipo Tiburón ha logrado sumar de a tres en sus últimos dos partidos, 4-1 frente a Fortaleza y 2-0 contra el Medellín.

Así están ubicados los equipos

Teniendo en cuenta ambas tablas de posiciones, la de reclasificación y la del segundo semestre, es un partido vital para ambos. Por parte de Nacional, que está más cómodo, si suma de a tres amplía su ventaja en reclasificación en laque es primero con 74 puntos, 16 más que el segundo lugar. Además, se pondía segundo con 22 unidades en la tabla de la Liga-2, solo por debajo del América de Cali, que suma 24.

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En cuanto al Junior, en reclasificación son quintos con 53 puntos, en caso tal de ganar hoy, se meterían parcialmente a los Clasificatorios de Copa Libertadores. En la tabla de posiciones del torneo actual, debido a su mal inicio, están a 9 unidades del octavo lugar y tendrán que seguir sumando para soñar con entrar en los ocho mejores.

Primera titularidad de James Rodríguez

El ídolo colombiano, quien suma una asistencia en tres partidos, todos entrando desde la banca, será por primera vez titular y capitán del equipo ‘Verdolaga’. La última vez que el 23 fue inicialista en suelo colombiano, fue hace casi 10 años, cuando en el año 2007 estuvo en el once inicial de Envigado frente a Academia FC en el Estadio Polideportivo Sur por un duelo de la final del torneo de ascenso.

🔴 VEA aquí la transmisión EN VIVO:

🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partidazo aquí:

Hay nuevos mensajes
40'

Que error de Sarmiento

Grandísimo pase filtrado de James que deja a Sarmiento mano a mano pero se excede en la conducción y remata mal y pegado a la línea de fondo

39'

Mal control de Castrillón

Con un solo toque Teo habilitó perfecto a Castrillón pero el delantero no logró rematar

34'

POVEDA LA MANDA POR ENCIMA

Muy cerca el tercero de Nacional que Ian Poveda la manda por arriba del travesaño pero el balón pasó muy cerca

32'

Por poco doblete de Paiva

Muy buena pelota cruzada de Jermein Peña que Paiva conectó pero no la pudo mandar al arco

29'

Muy por encima el cobro

Remató el tiro libre Deiber Caicedo y el balón se fue alto

27'

Tiro libre peligroso a favor del Junior

Tesillo le mete un pistón a Castrillón y el Junior tendrá una oportunidad de oro cerca del área

24'

GGOOOOOLLL DEL JUNIOR

Descuenta el Tiburón de la mano de Guillermo Paiva luego de un pase desde el costado de Castrillón

21'

Amarilla también para Junior

Tras reclamos en la misma jugada, Deiber Caicedo golpea sin pelota a James y recibe la amarilla

20'

Primer amonestado del partido

Justamente Parra recibe la cartulina amarilla luego de golpear a un rival mientras volvía a su posición

19'

POR POCO GOL DE PARRA

El central de Nacional impactó la pelota de cabeza tras el córner de James y el balón se fue apenas ancho

19'

Nuevamente la zurda de James

El volante cobró un tiro libre por derecha pero ningún jugador pudo empujar la pelota, balón al córner

17'

GGOOOOOLLL DE ATLÉTICO NACIONAL

Gol de Andrés Román luego de una gran habilitación de James Rodríguez

15'

ERA GOL DE TEO

El juez de línea marca fuera de lugar de Teófilo Gutierrez luego de que el delantero mandara lapelota al fondo de la red

14'

Primera aproximación del Junior

Cabezazo de Ortíz que le ganó a todos pero el balón se fue muy por encima

10'

Remate de James

El ‘23’ lo intenta de media distancia pero el balón se va ancho

8'

GGOOOOOLLLL DE ATLÉTICO NACIONAL

Andrés Sarmiento empuja un previo cabezazo de Parra tras el córner de James Rodríguez

7'

ATAJADÓN DE MARTINEZ

El arquero Tiburón saca un muy buen remate de media distancia de Cabrera, balón al córner

5'

Fuera de lugar de Castrillón

El extremo del Junior recibió un pase filtrado luego de una recuperación pero el línea invalidó la jugada

1'

Inicia el compromiso

Ya rueda la pelota en el Atanasio Girardot

Nómina titular del Junior

Once inicial de Atlético Nacional

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo!

En minutos Nacional y Junior se enfrentan en Medellín para cumplir con un duelo aplazado de la fecha 3

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