Liga Femenina 2026: definidos los grupos de cuadrangulares y la primera fecha

Este jueves 20 de agosto terminó la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Femenina, en la que se definían los últimos dos cupos a cuadrangulares de la competición, los cuales fueron para Santa Fe y Orsomarso. Una vez concluida la jornada, se llevó a cabo el sorteo de los grupos.

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Resultados de la última fecha de la Liga Colombiana

* Santa Fe 4-4 Fortaleza

* Orsomarso 3-0 Pasto

* Medellín 0-3 América

* Bucaramanga 2-1 Once Caldas

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga colombiana

Vale la pena mencionar que Atlético Nacional y Deportivo Cali cuentan con la ventaja deportiva por haber quedado 1° y 2° respectivamente, por lo que fueron ubicados en grupos diferentes.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la disputa de las semifinales, que serán a partidos de ida y vuelta, así como la final.

Grupo A

- Nacional

- Millonarios

- Internacional Bogotá

- Internacional Palmira

Grupo B

- Deportivo Cali

- América

- Santa Fe

- Orsomarso

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Así se jugará la fecha 1 de la Liga Femenina

Tras el sorteo de los cuadrangulares, quedó definida cómo se disputará la primera jornada de esta instancia, aunque todavía no cuenta con programación. Por su parte, en las próximas horas se conocerá el resto del fixture.

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El partido más llamativo de esta primera jornada es el clásico entre América y Deportivo Cali, a la espera de conocerse en qué escenario jugarán.

Grupo A

- Millonarios vs. Internacional de Bogotá

- Internacional Palmira vs. Atlético Nacional

Grupo B

- Santa Fe vs. Orsomarso

- América vs. Deportivo Cali