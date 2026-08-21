¡Partidazos! Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores

Se disputaron siete de las ocho llaves de octavos de final de la Copa Libertadores, pues resta por jugarse el encuentro de vuelta entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, ya que el duelo de ida se tuvo que postergar por el terremoto en Colombia. Las llaves de cuartos de final quedaron definidas y solo queda por conocer al último clasificado.

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Fluminense (5) 1-1 (4) Independiente Rivadavia

Luego del partido de ida que terminó sin goles, en la vuelta disputada en Argentina empataron 1-1 con goles del colombiano Kevin Serna y de Alex Arce. En los penales se impuso el cuadro brasileño por 5-4.

Estudiantes (4-1) Universidad Católica

El juego de ida terminó 1-1 en Argentina, pero la vuelta disputada en Chile dejó una goleada para el equipo Pincha gracias a las anotaciones de Joaquín Correa y el doblete de Guido Carrillo para el 3-0 y el 4-1 en el global.

Platense (7) 1-1 (6) Coquimbo Unido

Otra de las series parejas de la instancia. Fue 1-1 en el partido de ida en Argentina y 0-0 en la vuelta, por lo que se tuvo que definir en penales y ahí se impuso Platense por 7-6.

Palmeiras 2-1 Cerro Porteño

El favorito logró imponerse en la serie, aunque no la tuvo fácil. Palmeiras primero empató en calidad de local en suelo brasileño y luego superó por la mínima diferencia en Paraguay para un global de 2-1.

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Flamengo 3-2 Cruzeiro

La serie entre los brasileños terminó siendo a favor del conjunto Carioca. Hubo empate 1-1 en el juego de ida en campo de Gremio y luego en el Maracaná se impuso Flamengo por 2-1 para continuar su aventura rumbo a la defensa del título.

Liga de Quito (5) 1-0 (4) Mirassol

El juego de ida en Brasil acabó con empate 1-1, mientras que la vuelta también tuvo paridad pero 0-0. En la definición por penales, el cuadro ecuatoriano se impuso por 5-4 y avanzó de ronda.

Corinthians 1-0 Rosario Central

No hubo goles en suelo argentino y el partido de vuelta en Brasil fue para Corinthians por medio de Breno Bidon y su anotación al minuto 80.

Independiente del Valle 1-0 Tolima*

Hace falta por disputarse el juego de vuelta en Ecuador, pactado para el próximo martes 25 de agosto desde las 7:30 p.m. La ida terminó con victoria por la mínima gracias a la anotación de Aaron Rodríguez.

Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Libertadores

Los partidos de ida se disputarán durante la semana del 8 de septiembre, mientras que la vuelta será la semana del 15 de septiembre, en una programación que está por conocerse.