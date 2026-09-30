Plantel del Real Cartagena fue agredido luego del partido ante Unión Magdalena /

No cesan los episodios de violencia en el fútbol colombiano. En la noche del martes 29 de septiembre, el plantel del Real Cartagena fue agredido mientras se transportaba desde Santa Marta hacia la capital bolivarense, a la altura del municipio de Palermo.

Según reportes de varios jugadores a través de sus redes sociales, el bus del cuadro heroico fue apedreado y varios de esos ataques terminaron por romper los vidrios del vehículo. A raíz de lo anterior, algunos jugadores resultaron afectados.

Futbolistas como Fredy Montero y Juan David Rodríguez documentaron lo acontecido a través de sus redes sociales. “Fuimos víctimas de ataques con piedras al bus del equipo de jugadores. En la entrada a Barranquilla tenemos varios jugadores cortados y sangrando”, puso el capitán en una historia de Instagram.

Por todo lo anterior, el plantel terminó resguardándose en una estación de Policía en Barranquilla.

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Comunicado del Real Cartagena

Horas después de lo ocurrido, el Real Cartagena emitió un comunicado rechazando los actos de violencia y dando un parte de tranquilidad afirmando que no hay heridos de gravedad.

“Real Cartagena rechaza de manera categórica el ataque sufrido a la entrada de Barranquilla por el bus que transportaba a directivos y al plantel profesional, después del partido ante Unión Magdalena”, anuncia inicialmente.

Y complementa: “Afortunadamente, todos se encuentran en Cartagena y sin lesiones de gravedad”.

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Comunicado del Unión Magdalena

Por otro lado, Unión Magdalena se solidarizó con el elenco cartagenero, entendiendo que los hechos ocurrieron luego del partido que afrontaron ambos equipos por la fecha 11 del Torneo de Ascenso, y emitió un comunicado exigiendo paz en el ambiente futbolero.

“El Club Unión Magdalena S.A. se solidariza con el Real Cartagena y con todos los integrantes de su delegación, luego de la agresión de la que fueron víctimas cuando regresaban a su ciudad de origen, a la altura del municipio de Palermo, en la entrada de Barranquilla”, anuncia.

Amplía lo siguiente: “Nuestra solidaridad está con las personas heridas, con los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos y con cada uno de los miembros de la delegación que vivieron esta lamentable situación”.

“Detrás de cada camiseta hay una persona. Un hijo, un padre, un hermano, un esposo, una familia que espera verlo regresar a casa. Ninguna rivalidad, ningún resultado y ningún partido puede estar por encima de la vida y la integridad de las personas”, concluye.

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