“Colombia ha tenido la semana más difícil”: Yepes antes del partido benéfico

“Colombia ha tenido la semana más difícil que he me he vivido”: Yepes antes del partido benéfico (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images) / Eva Marie Uzcategui - FIFA

Mario Alberto Yepes habló este jueves en la rueda de prensa previa a ‘Levantamos a Colombia’, el partido benéfico que se disputará este viernes 21 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El exdefensor y capitán de la Selección Colombia reconoció que la emergencia ha sido especialmente difícil de asimilar por las imágenes y testimonios que han llegado desde las zonas más afectadas.

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“Esta ha sido la semana más difícil, en mis 50 años, que he visto en mi país. La verdad, fue muy triste, muy doloroso”, aseguró Yepes durante la rueda de prensa. El exjugador explicó que permaneció en Cali durante los últimos días y que tuvo contacto con parte de la realidad que viven las comunidades afectadas.

Yepes también expresó su agradecimiento a quienes se han sumado a la iniciativa y destacó la solidaridad de los colombianos frente a la emergencia.

“Es un sentimiento muy difícil de explicar, con una tristeza enorme. Ver a mis compatriotas afectados en el Chocó y solo tengo palabras de agradecimiento por el gran apoyo de mis compatriotas y todo mi apoyo a la gente que ha salido damnificada de este terremoto”, manifestó.

Las leyendas vuelven a El Campín

El encuentro reunirá a varias de las figuras más importantes de la historia reciente del fútbol colombiano. El excapitán reveló la lista completa de los 36 jugadores que estarán presentes:

Carlos “El Pibe” Valderrama, Falcao García, Faryd Mondragón, Cristian Zapata, Giovani Hernández, Camilo Zúñiga, Teófilo Gutierrez, Giovanni Moreno, Juan Cuadrado, Jackson Martínez, Macnelly Torres, Fredy Guarín entre otros.

Además, confirmó que los directores técnicos de cada equipo serán Francisco Maturana y René Higuita, este último podrá jugar si así lo desea.

El fútbol como herramienta de solidaridad

Para Yepes, el partido representa una oportunidad para utilizar el fútbol como punto de encuentro en un momento especialmente complicado para el país. El objetivo no será competir, sino contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

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“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, había señalado Yepes al presentar la iniciativa.

El Campín, escenario de la ayuda

El partido comenzará a las 7:30 PM de este viernes y marcará el regreso de varias leyendas del fútbol colombiano a una cancha con un objetivo diferente al deportivo.

El propio estadio El Campín también ha tenido un papel importante durante la emergencia. El escenario fue utilizado como centro de acopio y recibió alrededor de 507 toneladas de ayudas provenientes de ciudadanos que quisieron aportar a las zonas afectadas.

Así, ‘Levantamos a Colombia’ buscará que el fútbol vuelva a reunir a los colombianos, esta vez dejando de lado las rivalidades entre clubes para concentrarse en una causa común: ayudar a quienes más lo necesitan después de una de las mayores tragedias naturales que ha vivido el país en tiempos recientes.