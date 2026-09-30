Reclasificación 2026: Cupos internacionales tras triunfo de Santa Fe y empate de Millonarios

Leonardo Castro celebra su gol en el empate 2-2 ante el Medellín / X: @Millosfcoficial.

El campeonato colombiano continúa poniéndose al día tras varios de sus partidos pendientes. Llegando a la fecha 13, la Liga cuenta con varios partidos aplazados, la gran mayoría debido a la emergencia que atravesó el país tras el fuerte temblor que azotó varias regiones el pasado 10 de agosto.

Con base el certamen se va poniendo al día, continúa apretándose aun más la tabla de la Reclasificación y, con ello, la lucha por clasificar a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027.

Por ahora el único que no tiene complicaciones en dicha tabla es Atlético Nacional, quien se encuentra en la primera posición con 16 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, América. Los antioqueñois tienen dos partidos menos que los vallecaucanos.

Vale la pena recordar que la tabla de la Reclasificación definen, al menos, cinco de los ocho cupos a las competencias internacionales del próximo año. En esta tabla se tienen en cuenta los puntos acumulados a lo largo del 2026 tanto en la Liga Apertura como en la Liga Clausura.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de Reclasificación en Colombia

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 74 Copa Libertadores 2. América de Cali 58 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 55 Copa Sudamericana 4. Independiente Santa Fe 54 Copa Sudamericana 5. Junior 53 Copa Libertadores* 6. Deportivo Cali 48 Copa Sudamericana 7. Millonarios 47 // 8. Once Caldas 46 // 9. Independiente Medellín 45 // 10. Atlético Bucaramanga 43 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.