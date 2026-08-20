Curso de inglés GRATIS en Colombo Americano: paso a paso para inscribirse, requisitos y fecha límite

Aprender y dominar un idioma es una de las opciones más viables para aquellas personas que quieren tener un mejor ingreso. Incluso, varias empresas buscan actualmente contratar a quienes cuenten con esta habilidad, ya que el dominio de un segundo idioma, como el inglés, es indispensable para esta temporada de globalización y multiculturalidad.

Cabe resaltar que este idioma se ha convertido en uno de los más hablados en el mundo, pues de acuerdo a un informe de Ethnologue, dentro de los idiomas más hablados en el mundo está el inglés, el cual lo dominan cerca de 1.528 millones de habitantes. Sin embargo, solo 390 millones lo tienen como lengua materna.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá realizó una convocatoria para las personas que estén interesadas en aprender un segundo idioma. Se trata de ‘Yes Bogotá’ un curso gratuito en alianza con el Colombo Americano.

Tenga en cuenta que esta convocatoria está disponible del 10 de agosto hasta el 24 del mismo mes, o hasta completar los cupos.

Curso de inglés GRATIS Colombo Americano

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el programa de ‘Yes Bogotá’ pone a disposición de la ciudadanía 10.000 cupos gratis para fortalecer las competencias y ampliar las oportunidades de acceso al empleo.

“‘Yes, Bogotá’ no es solamente una formación en inglés que de por sí ya es muy importante, sino es algo más, es conectarlos a ustedes con ofertas de trabajo precisamente en aquello en lo que ustedes se especializaron en inglés en la formación que recibieron”, reiteró el alcalde Galán.

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Requisitos para inscribirse

Tener más de 18 años.

Residir en Bogotá D.C.

Tener un mínimo de inglés A2.

No haber estado matriculado en el programa.

Además, las personas que estén interesadas en actividades complementarias orientadas para potenciar el perfil profesional podrán acceder a: clubes de conversación laboral, talleres de emprendimiento, simulaciones de entrevista en inglés, ferias de empleo sectoriales presenciales y virtuales y talleres con expertos en desarrollo profesional.

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¿Qué incluye este programa?

Cabe mencionar que este curso consta de 96 horas de clase virtual sincrónica, enseñanza desde el nivel B1 hasta el C1 y 10 horas académicas semanales.

Paso a paso para inscribirse

Debe ingresar a la página oficial del Colombo Americano o al siguiente sitio web: https://www.colombobogota.edu.co/desarrollo-economico (Recuerde que la inscripción es totalmente gratis) Una vez ingrese, en la parte de abajo encontrará un formulario en el que tendrá que llenar todos sus datos personales, como nombre, número de documento, correo electrónico. Luego deberá agregar una copia de su documento de identidad. Posteriormente, lo redirigirá a una página en la que tendrá que colocar sus datos de residencia, como el departamento en el que residen, y su dirección. Complete la sección de datos etnográficos en los que tendrá que responder si hace parte de los grupos poblaciones que menciona el programa y si hace parte de grupos A1 hasta C9 del Sisbén IV

Por otro lado, debe tener en cuenta que, además de cargar la cédula de ciudadanía, podrán solicitarle una de las siguientes opciones para validar su residencia en Bogotá: