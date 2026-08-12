Yes, Bogotá: 10.000 cupos gratis para estudiar inglés y acceder a ofertas de empleo

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió este 12 de agosto la tercera convocatoria de ‘Yes, Bogotá’, una estrategia que busca fortalecer las competencias en inglés de los ciudadanos y ampliar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

En esta nueva convocatoria se habilitaron 10.000 cupos gratuitos para personas mayores de edad que residan en Bogotá y cuenten con un nivel mínimo de inglés A2. La formación estará a cargo de la administración distrital en alianza con los Fondos de Desarrollo Local y el Centro Colombo Americano de Bogotá.

Los cursos tendrán una duración de 160 horas, se desarrollarán completamente de manera virtual y combinarán actividades sincrónicas y asincrónicas. La formación permitirá a los participantes avanzar desde el nivel B1 y fortalecer sus competencias comunicativas para desenvolverse con mayor seguridad en contextos profesionales y laborales.

Inglés y empleo, el propósito de la estrategia

De acuerdo con la Alcaldía, ‘Yes, Bogotá’ no busca únicamente enseñar inglés, sino establecer una conexión entre la formación y las oportunidades de empleo disponibles en la ciudad.

Durante el lanzamiento, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó este componente de la iniciativa:

“Yes, Bogotá no es solamente una formación en inglés que de por sí ya es muy importante, sino es algo más, es conectarlos a ustedes con ofertas de trabajo precisamente en aquello en lo que ustedes especializaron en inglés en la formación que recibieron”.

Como parte de esta apuesta, 14 empresas participaron en el lanzamiento y se anunciaron 600 vacantes, principalmente relacionadas con el sector BPO, para que los participantes puedan avanzar en procesos de selección.

La estrategia también está orientada a sectores como:

BPO (Business Process Outsourcing).

Gastronomía y turismo.

Tecnología.

Industrias audiovisuales.

Estas áreas requieren cada vez más trabajadores con competencias en inglés para atender mercados nacionales e internacionales.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a:

Personas mayores de edad.

Residentes en Bogotá.

Ciudadanos con un nivel mínimo de inglés A2.

La formación es gratuita y completamente virtual, con una intensidad de 160 horas. Además del aprendizaje del idioma, los contenidos estarán relacionados con situaciones y escenarios propios del ámbito laboral y profesional.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a este tipo de formación:

“En Bogotá estamos convencidos de que aprender inglés no puede ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos. Por eso, ofrecemos formación gratuita y de calidad a 10.000 ciudadanos, para fortalecer sus capacidades y acceder a mejores empleos en sectores que hoy necesitan talento bilingüe. Con el programa ‘Yes, Bogotá’ no solo enseñamos un idioma: abrimos puertas al empleo, al crecimiento profesional y a una mejor calidad de vida”.