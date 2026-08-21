Las cédulas que deben declarar renta del 20 al 28 de agosto de 2026, según el calendario DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) publicó el calendario oficial para la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales.

Hasta el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.

La declaración de renta es un informe oficial donde la persona detalla sus ingresos, gastos y bienes de un año.

Cédulas que deben declarar renta: 20 al 28 de agosto de 2026

De acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, las cédulas que deben declarar renta del 20 al 28 de agosto de 2026 corresponden a las terminadas en los números del 11 al 24. A continuación, publicamos la fecha límite de declaración:

20 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 11 y 12.

Cédulas terminadas en 11 y 12. 21 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 13 y 14.

Cédulas terminadas en 13 y 14. 24 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 15 y 16.

Cédulas terminadas en 15 y 16. 25 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 17 y 18.

Cédulas terminadas en 17 y 18. 26 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 19 y 20.

Cédulas terminadas en 19 y 20. 27 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 21 y 22.

Cédulas terminadas en 21 y 22. 28 de agosto de 2026: Cédulas terminadas en 23 y 24.

¿Declarar renta significa pagarla?

No en todos los casos. Declarar renta en Colombia 2026 significa que, si cumple con los requisitos, debe entregarle el registro a la DIAN para que sepan de dónde provienen sus ingresos, gastos y bienes del año anterior.

¿Cuándo se paga renta en Colombia?

Para el 2026, los colombianos deben pagar renta en estos casos:

Si las deducciones y retenciones son menores al impuesto calculado.

Si se superan los topes de patrimonio.

Si los ingresos dan saldo a favor del Estado.

Límites para declarar renta en 2026

Para este 2026, la entidad estableció los topes para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

En ese sentido, las personas que cumplan con topes específicos de ingresos superiores a $69.718.600, un patrimonio mayor a 224.095.500 o si son responsables del IVA, deberán declarar renta, entre agosto y octubre de este año:

Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $69.718.600. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $69.718.600. Que el valor total de las compras y consumos sea igual o superior a $69.718.600. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a $69.718.600. Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2025 sea igual o superior a $224.095.500.

Sanciones por no declarar renta a tiempo

La sanción mínima por incumplimiento de obligaciones fiscales ante la DIAN en 2026 será de $523.740. Lo que significa que, incluso si se presenta la declaración un día tarde, se deberá asumir este costo independientemente de si el saldo a favor es cero.

Si no se cumple con este plazo, se aplicará un recargo del 10%, conforme al artículo 642 de la ley vigente.

Si no se presenta en ninguno de los casos mencionados, se aplicará una sanción del 20% basada en el valor de las consignaciones bancarias.

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