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01 oct 2026 Actualizado 17:56

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Economía

Qué impacto tiene la nueva tasa de interés del BanRep y el freno a precio gasolina: Expertos debaten

Qué impacto tiene la nueva tasa de interés del BanRep y el freno a precio gasolina: Expertos debaten

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En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría y el exasesor del Ministerio de Hacienda Jorge Coronel expusieron posiciones sobre dos decisiones que impactan directamente el bolsillo de los ciudadanos: el aumento de la tasa de interés del Banco de la República y la decisión del Gobierno de reversar el incremento del precio de la gasolina.

Tasa de interés del Banco de la República

Echavarría explicó que el aumento de 25 puntos básicos, que llevó la tasa de interés al 12,25%, responde principalmente al comportamiento de la inflación.

Según el exgerente del Banco de la República, las noticias sobre inflación “no son buenas” y el país estaría acercándose a niveles del 6%, una cifra que, recordó, está lejos de la meta del 3%.

“El banco lleva seis, siete, ocho años sin cumplir la meta y por eso ha subido la tasa”, aseguró.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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