Magnicidio Miguel Uribe: cambiaron esquema de protección de María Claudia Tarazona

Justicia

Caracol Radio conoció que fue cambiado en su totalidad el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que se conociera la nueva línea de investigación de la Fiscalía, que advierte que su esquema de seguridad habría sido infiltrado en medio de la planeación del atentado que le cobró la vida.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que, una vez se conoció la indagación que señala que dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al parecer, se reunieron en dos fechas diferentes con Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, se tomó la decisión de cambiar en su totalidad el esquema de seguridad.

La investigación surgió a partir de la coincidencia entre la ubicación de los teléfonos celulares de dos integrantes del esquema de seguridad de Uribe Turbay y la presencia, en las mismas zonas y en dos oportunidades previas al atentado, de alias ‘El Viejo’, señalado como un enlace clave de la Segunda Marquetalia para la ejecución del crimen.

Según se conoció, los investigadores tienen bajo la lupa dos registros de antenas y las celdas de telefonía celular.

El primero corresponde al 29 de enero de 2025, cuando los teléfonos de los dos integrantes del esquema de seguridad aparecen ubicados en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, la misma zona donde meses después ocurrió el atentado.

En ese mismo sector aparece registrado el teléfono de alias ‘El Viejo’. De acuerdo con los investigadores, los movimientos de los tres dispositivos habrían coincidido durante ese periodo.

Lea además: Esquema de seguridad de Miguel Uribe habría sido infiltrado: preocupa seguridad de María C. Tarazona

El segundo momento se presentó a comienzos de abril de 2025, dos meses antes del atentado. En esta oportunidad, los teléfonos de los dos escoltas aparecen nuevamente coincidiendo con el de alias ‘El Viejo’, esta vez en inmediaciones del Congreso de la República.

Estos registros han generado varios interrogantes entre los investigadores, que buscan establecer qué ocurrió en esos encuentros, cuál era la relación entre estas personas y si existe alguna conexión con la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La investigación cobra especial relevancia luego de la declaración que entregó ante la Fiscalía Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras reconocer su participación como intermediario entre los determinadores del crimen y la organización delincuencial que ejecutó el atentado.

En un interrogatorio rendido el pasado 9 de febrero, Pérez Marroquín confesó que la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc ordenó y pagó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”.

Lea también: Alias ‘El Viejo’ confesó que la Segunda Marquetalia ordenó y pagó el magnicidio de Miguel Uribe

¿Quién dio la orden?

‘El Viejo’ detalló que la orden de asesinar al senador Miguel Uribe Turbay “la impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

En medio del interrogatorio también señaló que se ofrecieron 1.000 millones de pesos por el crimen y se habilitaron 600 millones de pesos para torcer a la justicia o, en su defecto, “mocharles la cabeza”.

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, es el comandante de la Segunda Marquetalia y su mano derecha fue José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, quien fue asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela el 11 de agosto de 2025, según el Ministerio de Defensa.

Ese mismo día falleció Miguel Uribe Turbay, tras luchar durante más de dos meses luego del atentado.

Vea además: Magnicidio Miguel Uribe: Condenan a alias ‘El Viejo’ a 22 años y 4 meses de prisión

Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, y su papel en el crimen

Alias ‘El Viejo’ señaló en la diligencia de interrogatorio que fue contactado por Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, desmovilizado de las extintas Farc e integrante de la Segunda Marquetalia —creada el 29 de agosto de 2019, cuando alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ regresaron al conflicto y lo anunciaron al país—, para que pusiera en marcha la planeación y ejecución del crimen.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (…) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”.

Aunque alias ‘Yako’ compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), retomó las armas luego de 2022.

Según los archivos, alias ‘Yako’ compareció en 2022 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero luego retomó las armas de la mano de Iván Márquez y el ‘Zarco Aldinever’.

Condena a alias ‘El Viejo’

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, jefe de red criminal que ejecutó el ataque contra Miguel Uribe. Foto: Fiscalía Ampliar Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, jefe de red criminal que ejecutó el ataque contra Miguel Uribe. Foto: Fiscalía Cerrar

La juez primera penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, enlace entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a 268 meses, es decir, 22 años y cuatro meses de prisión.

Esto, tras avalar el preacuerdo que presentó la Fiscalía General de la Nación, en el que Pérez Marroquín asumió su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias ‘El Viejo’ fue contactado para que planeara el atentado contra el congresista. Para la articulación del plan criminal, ubicó a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado el jefe que estructuró el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, pretendía robar una tractomula, dijo la fiscal del caso. Ampliar Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado el jefe que estructuró el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, pretendía robar una tractomula, dijo la fiscal del caso. Cerrar

La Fiscalía también identificó que “alias ‘El Viejo’ realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad”.

Luego del atentado que le cobró la vida a Uribe Turbay, “el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc”.

Le podría interesar: Magnicidio Miguel Uribe: juez avaló preacuerdo y condenó a alias ‘Chipi’ a 26 años de prisión

Van siete condenas

Desde el ataque sicarial se han emitido siete condenas y nueve personas han sido capturadas por estos hechos, en una investigación liderada por el Grupo de Tareas Especiales, que se conformó por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y que tiene como líder a la experimentada fiscal Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, quien asumió la investigación desde horas después del atentado contra Uribe Turbay.