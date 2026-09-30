Ejército confirma ‘outsourcing’ criminal del Clan del Golfo en Bogotá

Tras la captura de cuatro personas en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, el pasado 17 de septiembre, quienes tenían secuestrado a un hombre desde el 13 de septiembre, y pedían por su rescate $130 millones; el ejército confirmó que estarían operando bajo las órdenes del Clan del Golfo.

La confirmación la dio el Brigadier General William Caicedo, Comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, quien aseguró que: “Una estructura que está entrando por el Departamento de Caldas, que se llama ‘Libertadores de Samaná’, tiene estructuras pequeñas a las cuales contactan y les dicen: ‘Hagan esto’; ellos realizan el delito y simplemente después les envían una cantidad de dinero del producido de ese delito”.

Así mismo, reveló que estarían tras la pista de cinco personas más que estarían operando bajo las órdenes del Clan del Golfo en Bogotá, principalmente para servicios de secuestro exprés y extorsión.

Cifras de secuestro y extorsión en Bogotá

En lo corrido de 2026 se han registrado 1.449 casos de extorsión en Bogotá, siendo la localidad de Kennedy, con 181, la que presenta más casos; seguida de Suba, con 180; Santa Fe, con 170; Usaquén, con 136; y Engativá, con 120. A esto se suman 17 casos de secuestro registrados este año, con hechos reportados en localidades como Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy.