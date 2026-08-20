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Esquema de seguridad de Miguel Uribe habría sido infiltrado: preocupa seguridad de María C. Tarazona

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación en el caso del magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay por una posible infiltración de su esquema de seguridad.

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De acuerdo con la investigación de Noticias RCN, hay dos episodios clave para esta nueva investigación:

El 28 de enero de 2025, el exsenador Miguel Uribe se encontraba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona en Miami. Ese día, la señal de celular de dos escoltas coinciden con la zona en la que estaba alias ‘El Viejo’, señalado de ser uno de los autores principales del crimen.

A inicios de abril de 2025, mientras Miguel Uribe y su esposa estaba en Cali, los celulares de esos mismos escoltas volvieron a coincidir con el de ‘El Viejo’, pero esta vez en alrededores del Congreso de la República.

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Teniendo en cuenta estos dos episodios, la tesis es que los escoltas se reunieron en ambas ocasiones con alias ‘El Viejo’ para entregar detalles de cómo funcionaba el esquema de seguridad del entonces senador.

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Además, información conocida por Caracol Radio detalla que siguen 12 personas en el esquema de seguridad de María Claudia Tarazona.

Caracol Radio también conoció que cercanos al Centro Democrático piensan que Tarazona debería ser enviada fuera del país ante el riesgo por su seguridad.

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