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01 jul 2026 Actualizado 21:53

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Justicia

Magnicidio Miguel Uribe: juez avaló preacuerdo y condenó a alias ‘Chipi’ a 26 años prisión

Alias ‘El Chipi’ cumplirá una condena de 26 años y 3 meses, mientras que alias ‘El Hermano’ pagará una pena de 21 años y 9 meses.

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Miguel Uribe y alias 'Chipi'

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La juez novena Penal Especializada de Bogotá legalizó los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía y William Fernando Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘El Chipi’ o ‘El Costeño’.

Alias ‘El Chipi’ cumplirá una condena de 26 años y 3 meses, mientras que alias ‘El Hermano’ pagará una pena de 21 años y 9 meses.

“No es una pena ni irrisoria ni simbólica”, afirmó la juez.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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