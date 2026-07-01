Magnicidio Miguel Uribe: juez avaló preacuerdo y condenó a alias ‘Chipi’ a 26 años prisión

La juez novena Penal Especializada de Bogotá legalizó los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía y William Fernando Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘El Chipi’ o ‘El Costeño’.

Alias ‘El Chipi’ cumplirá una condena de 26 años y 3 meses, mientras que alias ‘El Hermano’ pagará una pena de 21 años y 9 meses.

“No es una pena ni irrisoria ni simbólica”, afirmó la juez.

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