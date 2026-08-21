La Copa Sudamericana espera por Santa Fe o River Plate: así quedaron las llaves de cuartos de final
Repase acá los enfrentamientos que se avecinan en el certamen continental.
Esta semana quedaron definidos los cruces correspondientes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y se avecinan verdaderos partidazos en la búsqueda del título continental.
Claro está que por el momento se tienen siete de los ocho clasificados a la nueva instancia. El último cupo saldrá de Independiente Santa o River Plate, enfrentamientos que tuvo que aplazarse por cuenta del fuerte sismo que azotó a Colombia en la mañana del 10 de agosto.
Así pues, colombianos y argentinos recién disputaron el partido de ida en el Estadio El Campín, duelo que terminó igualado sin goles (0-0). La serie concluirá el próximo miércoles 26 de agosto en el Más Monumental de Buenos Aires.
El ganador de este compromiso se medirá con el Vasco da Gama de los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza. Esta llave comenzará en territorio brasileño y concluirá en casa de Santa Fe o River.
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Así quedaron las llaves de cuartos de final de Copa Sudamericana
- Santos (BRA) vs Atlético Mineiro (BRA)
- Boca Juniors (ARG) vs Sao Paulo (BRA)
- Cienciano (PER) vs Montevideo City Torque (URU)
- Vasco da Gama (BRA) vs Santa Fe / River Plate
Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que los compromisos de vuelta están programados del 15 al 17 de septiembre.
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¿Cuántos colombianos hay en competencia en la Copa Sudamericana?
A la espera de lo que pase entre Independiente Santa Fe, único equipo colombiano del certamen, y River Plate, los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuentan con la presencia de ocho colombianos.
Repase a continuación el listado:
- Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)
- Carlos Cuesta (Vasco da Gama)
- Johan Rojas (Vasco da Gama)
- Marino Hinestroza (Vasco da Gama)
- Sebastián Villa (Boca Juniors)
- Ávaro Montero (Boca Juniors)
- Kevin Castaño (Atlético Mineiro)
- Mateo Cassierra (Atlético Mineiro)
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...