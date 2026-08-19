🔴 Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores / Getty Images

El partido se aplazó por la emergencia en Colombia por cuenta del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Independiente Santa Fe vuelve al ruedo en torneos internacionales. Luego del terremoto que azotó al país el 20 de agosto y el consecuente aplazamiento de los partidos nacionales e internacionales, el cuadro cardenal se pone al día en la Copa Sudamericana al enfrentar a River Plate en el Estadio El Campín.

El cuadro cardenal llega con varias novedades en su nómina titular. Por un lado, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo continúa recuperándose de un problema muscular y por tal motivo no entró en convocatoria; por otro lado, Christian Mafla regresa al once por una banda en la que no estará Montiel.

En cuanto a la visita, Rafael Santos Borré aparece como la gran novedad en el frente de ataque junto con Ángel Correa, dos de las incorporaciones del equipo para este semestre. Asimismo, la estrella Thiago Almada esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

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