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20 ago 2026 Actualizado 00:30

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Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores / Getty Images

Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores / Getty Images

Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Libertadores / Getty Images

🔴 Santa Fe vs River Plate EN VIVO: transmisión y minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

El partido se aplazó por la emergencia en Colombia por cuenta del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Independiente Santa Fe vuelve al ruedo en torneos internacionales. Luego del terremoto que azotó al país el 20 de agosto y el consecuente aplazamiento de los partidos nacionales e internacionales, el cuadro cardenal se pone al día en la Copa Sudamericana al enfrentar a River Plate en el Estadio El Campín.

El cuadro cardenal llega con varias novedades en su nómina titular. Por un lado, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo continúa recuperándose de un problema muscular y por tal motivo no entró en convocatoria; por otro lado, Christian Mafla regresa al once por una banda en la que no estará Montiel.

En cuanto a la visita, Rafael Santos Borré aparece como la gran novedad en el frente de ataque junto con Ángel Correa, dos de las incorporaciones del equipo para este semestre. Asimismo, la estrella Thiago Almada esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Siga EN VIVO la transmisión del partido Santa Fe vs River Plate por Copa Sudamericana

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Santa Fe vs River Plate por Copa Sudamericana

Hay nuevos mensajes

Actos de protocolo en El Campín

Himnos previos al partido entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana

Christian Amézquita

Dos campeones del mundo ya están en El Campín

Entrada en calor de Santa Fe

Espectacular recibimiento de la hinchada de Santa Fe

Así luce el camerino de River

Nómina titular de River Plate

Nómina titular de Santa Fe

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Libertadores!

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