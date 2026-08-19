Kevin Serna le dio la clasificación a Fluminense; Sebastián Villa comandó la goleada de Boca Juniors / Getty Images

Jornada redonda para los futbolistas colombianos en los torneos internacionales. En la Copa Libertadores, Kevin Serna lideró la clasificación de Fluminense a los cuartos de final; en la Copa Sudamericana, Sebastián Villa se reportó en la goleada de Boca Juniors.

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Serna marcó en la sufrida clasificación de Fluminense

Con dos remates atajados el veterano portero Fábio, el Fluminense se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de ganarle de visita 5-4 en la tanda de penales a Independiente Rivadavia en Mendoza.

El colombiano Kevin Serna (75′) abrió la cuenta para Fluminense y el paraguayo Alex Arce (90+6′, de penal) empató para la Lepra mendocina. Todo esto con el equipo brasileño jugando en inferioridad numérica, tras la expulsión Agustín Canobbio.

Tras la igualdad sin goles en la ida, la serie se fue a los penales con el global 1-1. Allí, el legendario Fábio se convirtió en el héroe, tras los fallos locales de José Florentín y Rodrigo Atencio.

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Villa se reportó en la goleada de Boca Juniors

Boca Juniors goleó 4-0 al Deportivo Recoleta paraguayo este martes en Asunción y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El Xeneize, donde debutó el ecuatoriano Enner Valencia, espera en cuartos de final por el vencedor de la llave entre Sao Paulo y Bolívar de La Paz, que se define este martes.

El “Ruso” Santiago Ascacíbar a los 30 minutos, el colombiano Sebastián Villa (43′), el uruguayo Miguel Merentiel (52′) y Alan Velasco a los 77′, anotaron los goles de Boca.

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