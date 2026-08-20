Parte médico de Daniel Torres, luego de salir en ambulancia del partido Santa Fe vs River por Copa / @SantaFe

Independiente Santa Fe ha dado a conocer el parte médico oficial de Daniel Torres, quien no pudo terminar el duelo ante River Plate, por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana, debido a un fortísimo golpe en la cabeza.

La desafortunada situación para el experimentado mediocampista se produjo al minuto 76 de partido, cuando fue chocado por su compañero Weimar Asprilla en un balón áereo. En la caída, Torres se golpeó fuertemente la cabeza, razón por la cual tuvo que recibir atención médica.

Aunque quiso mantenerse en cancha, minutos después tuvo que pedir el cambio. En cámara quedó registrado el momento en que le dice a Hugo Rodallega que se sentía mareado y por tal motivo no podía continuar. Incluso, después tuvo que salir en ambulancia para realizarse los exámenes médicos pertinentes en un centro médico de la capital.

Parte médico de Daniel Torres

Independiente Santa Fe ha informado que Daniel Torres presentó “una conmoción cerebral”, situación que por fortuna tuvo una “evolución favorable”. Asimismo, se detalló que “los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad”.

Basado en lo anterior, el cuerpo médico cardenal confirmó que Torres continuará bajo observación clínica, aunque podría ser dado de alta en las próximas horas dependiendo de la evaluación neurológica que se le practique.

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Se espera entonces que Daniel Torres sea baja para el clásico del sábado 22 de agosto frente al América de Cali, encuentro válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana. Con ello tendrá el descanso correspondiente y, de ser el caso, estar apto para afrontar el partido de vuelta ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires.

En este segundo semestre del año, el nacido en Cáqueza ha disputado cinco partidos todos ellos como titular.

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