Alcalde de Montenegro, Quindío llamado al gobierno nacional, 3500 viviendas afectadas por terremoto

Armenia

El alcalde de Montenegro, Quindío, uno de los municipios más afectados por el terremoto hizo un llamado urgente al gobierno nacional porque no tienen recursos para demoler ni mucho menos para iniciar la reconstrucción.

Según datos de la alcaldía de Montenegro reportan 3.500 viviendas afectadas por el sismo, tanto en el sector rural como urbano. De esa cantidad, cerca de 650 están en riesgo de colapsar y tuvieron que ser evacuadas de forma inmediata.

Sumado a esto, el Emporio Cafetero presenta afectaciones muy fuertes en edificaciones públicas como lo son el edificio de la Alcaldía Municipal, el Concejo, la iglesia San José, el hospital Roberto Quintero Villa y la mayoría de sus instituciones educativas y los clubes más emblemáticos del territorio como el Andino.

Y seguimos en este recorrido de cómo está el departamento con el alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava, que lo hemos visto muy activo, por supuesto, por su comunidad. Es en potencia del departamento el segundo municipio más afectado en la zona urbana y rural.

¿Cuál es la situación hoy de su municipio?

Alcalde Montenegro: hoy tenemos unas afectaciones grandísimas, mucho en vivienda y obviamente en instituciones educativas, instituciones gubernamentales, juzgados, registraduría. No se imaginan el número de situaciones, pero bueno, ya llevamos 10 días, 10 días donde hemos recogido escombros, donde hemos atendido la emergencia con la ayuda humanitaria. Vamos casa a casa, casa a casa.

La gente no se puede quedar hoy sin comer, la gente no se puede quedar sin una colchoneta, la gente no se puede quedar hoy sin una carpa y seguimos atendiendo. Estamos atendiendo también con brigadas de salud, y obviamente planeando con el gobierno departamental cómo es el arranque educativo, porque para mí es muy importante todo este tema educativo, lo básico.

Los servicios públicos como el agua y la energía se han ido restableciendo poco a poco, obviamente más de 52 daños en el acueducto, pero el gerente de EPQ con toda la armonía y con todo el amor por Montenegro ha venido atendiendo los daños, lo mismo la EDEQ y así seguimos. La idea es que podamos atender primero humanitariamente, después seguimos con demoliciones, que es lo que hablamos con el gobernador ahora, que nos va a apoyar para poder demoler mucho edificio que lo perdieron.

¿Cuántas edificaciones deben demoler?

Yo calculo unos más de 10 edificios hoy que se tienen que demoler en Montenegro, que ya ustedes le ven la P, otros que le ven la M. Y es triste porque se ve eso la obra en el centro de Montenegro, la parte céntrica, pero hay que dejar determinar que esos riesgos no pueden estar encima de la comunidad. La comunidad pide a gritos que con normalidad se restablezca el comercio.

Vanessa Porras

Piensan que no ha pasado nada porque no hay perdidos vidas, y la realidad es que gracias a Dios no hay perdidos vidas en Montenegro, ni en Quindío, ni en Armenia, ni en las ciudades más afectadas, pero es porque ya vivimos la experiencia del 99. Ya nuestros constructores ya lo hacen sismorresistente y eso fue lo que colapsó las estructuras, pero más no perdieron vidas, gracias a Dios. Tenemos vida, ganas de sacar adelante estos municipios y gracias obviamente al gobierno departamental.

Llamado al gobierno nacional.

Preguntas del alcalde de Montenegro ¿Cuándo van a tener políticas claras de reconstrucción? ¿Cuándo van a crear el fondo de reconstrucción del Quindío? ¿Cuándo van a decir caminen Montenegro les paso el hospital campaña porque sigo atendiendo en carpas en un parqueadero? ¿Cuándo vamos a atender con la ministra de educación el tema educativo? Los jóvenes van a estar en las casas, las mamás no van a poder salir a trabajar. ¿Cómo nos van a ayudar para poder salir adelante de esto?

No solamente aquí en todo, no solamente Pereira, no solamente en Cali, es también Quindío es territorio colombiano.