Gobernador y 12 alcaldes del Quindío y llamado de SOS al gobierno por recursos para reconstrucción

Gobernador del Quindío y los 12 alcaldes de los municipios del departamento. Foto Adrián Trejos

Armenia

El gobernador del Quindío y los 12 alcaldes de ese departamento hicieron llamado de SOS al gobierno nacional sobre los recursos para iniciar proceso de reconstrucción y solución para los damnificados.

En el centro metropolitano de Convenciones de Armenia se llevó a cabo consejo de gestión del riesgo departamental que por primera vez luego del terremoto reunió a los 12 mandatarios y el gobernador, en la reunión estuvieron presentes, el burgomaestre departamental Juan Miguel Galvis, y los alcaldes de Armenia, James Padilla, Calarcá, Sebastián Ramos, Montenegro, Gustavo Pava, Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez, el alcalde de Filandia Duberney Pareja, Circasia, Julián Peña, Santiago Ángel Morales de Salento, La Tebaida Ricardo Celis, Pijao, Jhon Jairo Restrepo, Diego Fernando Sicua alcalde de Génova, Steban Aristizábal de Buenavista y el alcalde de Córdoba Guillermo Valencia.

Al término de la reunión en conjunto el gobernador tomó la palabra y habló de los dos temas claves y señaló “quiero darles los agradecimientos a los alcaldes por atender el llamado del gobierno departamental.

Primero, ver las líneas de acción que están tomando, pero más específicamente las necesidades que hoy se tienen para cada uno de sus municipios”

Recursos propios de la gobernación para municipios más afectados

Hoy tomamos una decisión a través del gobierno departamental destinar unos recursos para unas urgencias en unos pueblos que hoy la necesitan inmediatamente entrar a intervenir edificaciones en temas de demolición.

Vanessa Porras

Y agregó el mandatario “Pero también hoy quedamos que el próximo lunes o la próxima semana vamos a reunirnos para hacer el plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? Es la línea que vamos a trazar para poder reconstruir el departamento del Quindío.

Estamos todavía la espera del gobierno nacional, que lleguen los recursos para poder fortalecer la reconstrucción de nuestro departamento.